Rotterdammer Van Dijk wanhoopt nog niet bij Breda: ‘Alles is nog mogelijk’

Er vielen deze week harde woorden in de Bredase kleedkamer. De nederlaag van afgelopen zondag in eigen huis tegen Victoria (1-4) kwam flink aan. Net na de winterstop waren de Bredanaars gebrand op een goed resultaat tegen de huidig koploper in de Overgangsklasse. ,,Je kunt het bijna een wanvertoning noemen", kijkt Van Dijk nog even terug op de nederlaag. ,,Ik was er echt ziek van. Zij gingen er gewoon veel meer voor."