Rosmalense club laat topdamsters uit Oostblok vijf keer per jaar invliegen: ‘Meteen onze beste speelsters’

Viktoriya Motrichko (30) en de tweelingzusjes Olga en Darja Fedorovich (27) schieten - niet voor het laatst - in de lach als hen wordt gevraagd hoe ze in hemelsnaam in sociaal cultureel centrum De Biechten in Hintham terecht zijn gekomen . Ook zij snappen best dat het voor een buitenstaander vreemd klinkt dat ze zo’n vijf keer per jaar van Vilnius naar Eindhoven vliegen om vervolgens in Rosmalen een potje te dammen. Vilnius, dat ligt toch in Litouwen? ,,Met de trein ben je van Minsk zo in Vilnius en Ryanair vliegt vanaf daar goedkoop naar Eindhoven.”