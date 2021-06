Roosendaler voor het eerst naar WK Pool: ‘Je meten met de beste spelers ter wereld, daar doe je het voor’

Je hebt al meerdere prijzen gepakt en op veel verschillende toernooien gespeeld. Is je debuut op een wereldkampioenschap echt de kroon op je werk?

,,Ja, dat denk ik wel. Het was altijd al mijn doel voor de lange termijn. Hier heb ik jarenlang voor gewerkt. Je meten met de beste spelers ter wereld, daar doe je het voor. Sinds de uitbraak van het coronavirus is dit mijn eerste grote buitenlandse toernooi. Het is ook mijn eerste WK, dus ik vind het lastig om in te schatten waar ik sta. Wie weet sta ik super te spelen en schop ik het tot bijvoorbeeld de kwartfinale.”

Biljartlocaties zijn inmiddels weer open, maar waren lang gesloten vanwege de coronamaatregelen. Hoe heb jij je voorbereid op het toernooi in Milton Keynes?

,,Ik merk dat ik minder wedstrijdritme heb. Begin mei hoorde ik dat ik vrij onverwacht naar het WK mocht, maar de maanden daarvoor had ik nauwelijks getraind. Toen ben ik weer begonnen bij Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) in Eindhoven en Biljartcentrum de Distel in Roosendaal. Nu ben ik redelijk op mijn oude niveau, maar toch is het anders. Eerst had ik bijna elk weekend wel een toernooi en trainde ik drie, vier keer in de week. Dan voel je je er altijd klaar voor.”

Quote Ik heb ook een bijbaan genomen vanwege de onzekere periode waar we nu in zitten. Ik ben nog geen wereldtop. Tim De Ruyter

Wereldkampioen worden levert 50.000 dollar op. Is ver reiken op een eindtoernooi noodzakelijk om te kunnen leven van de sport?

,,Niels Feijen is voor mij een voorbeeld van een Nederlander die er al tijden fulltime van kan leven. Het is zeker mogelijk, maar het heeft echt met je vorm te maken. Als je goed in vorm bent, moet je een buffer bouwen voor de periode dat het minder gaat. Ik heb ook een bijbaan genomen vanwege de onzekere periode waar we nu in zitten. Ik ben nog geen wereldtop, Niels is dat bijvoorbeeld wel.”

,,Ik kijk met vertrouwen naar de toekomst van de sport. In Engeland zendt Matchroom veel poolwedstrijden uit. Daardoor wordt de prijzenpot groter en steken sponsoren eerder geld in de sport.”

En en passant maak je ook je debuut op Videoland. Het toernooi wordt daar wordt immers op uitgezonden.

Lachend: ,,Ja, mooi hè. De laatste tijd zond Ziggo Sport al een aantal toernooien uit. Ik denk dat de meeste mensen niet beseffen hoe goed je moet zijn. Veel mensen doen het toch een beetje voor de lol. Neem bowlen als voorbeeld: dat is voor het gros gewoon een biersport, maar het heeft ook ontzettend professionele kant. Hopelijk zien mensen dat tijdens het WK ook.”

WK Pool te zien op Videoland Videoland heeft besloten het WK Pool 2021 zeer uitgebreid live te gaan uitzenden. Tussen 6 en 10 juni zijn zowel de middagsessies als de avondsessies in zijn geheel live te zien op de streamingdienst. De Ruyter: ,,Als ik ver kom, kom ik sowieso wel ergens in beeld.”