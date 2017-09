Roosendaler 'Mister Matt' geniet in Nepal

Het is op zijn minst een opmerkelijke combinatie te noemen. Matt van Wezel traint een eredivisieclub én is bondscoach van Nepal. Roosendaler Matt van Wezel (40) heeft naast zijn trainerschap bij de dames van Sliedrecht Sport nóg een bijzondere baan in de volleybalwereld. Als bondscoach van de Nepalese mannenploeg gaat hij komende zomer naar de Asian Championships.

Beachvolleybalveld

Aan het einde van een kronkelend weggetje met rechts het water van De Waal en links een strook met pittoreske boerderijtjes, doemt ineens een modieus beachvolleybalveld op. Dit aanzien is een grote verrassing in dit piepkleine Gelderse buurtschap Eldik, net zoals het feit dat Matt van Wezel op dat zand rondwandelt in een blauw trainingsjack met daarop het woord 'Nepal' in kapitalen. Tegenover het veld ligt de woning waar de Roosendaler elke dag thuiskomt bij zijn vrouw en kinderen na een trainingsmiddag met landskampioen Sliedrecht Sport én waar hij regelmatig een belletje pleegt naar Nepal.Meer kan de volleybaltrainer als bondscoach van het Aziatische land nu niet doen, pas komende zomer hoeft hij zich weer te melden in het Himalayagevbergte. De volleybaltrainer met Roosendaalse roots startte als zowel speler en later trainer in die stad bij Symmachia, waar zijn familie nog altijd actief is. Na trainingsperiodes bij onder meer Jong Oranje belandde hij in juli ineens in de Nepalese hoofdstad Kathmandu.

,,Via Peter van Tarel, een vriend van me, werd ik benaderd voor die functie en daarmee ging voor mij een wens in vervulling. Bondscoach worden in een derdewereldland was altijd een droom voor me."

Tijdens een periode van één maand maakte hij in Nepal kennis met de spelers, de staf en de bijzondere cultuur.

Prullenbak

,,Het was een enorme chaos daar. Mijn dagplanning kon elke morgen direct de prullenbak in. Onze training werd soms verzet van 07.00 uur naar 17.00 uur of bij een jeugdclinic waren er ineens 400 in plaats van de beloofde 25 kinderen aanwezig. Daar moet je mee leren omgaan, anders heb je daar al snel geen lol meer." Een jaar of dertien geleden reed Van Wezel tijdens zijn wereldreis per fiets door de Himalaya op een hoogte van 5200 meter en de excentrieke coach zag er na de bijzondere kennismaking niet als een berg tegenop om te werken in Nepal.

,,Want de mensen zijn er erg vriendelijk en de spelers tonen heel veel respect voor me", legt hij uit. ,,Een beetje te veel zelfs. Iedereen noemt me 'Mister Matt', bij trainingen zetten ze een sierlijke stoel voor me neer en niemand durft 'nee' te zeggen als ik ze iets vraag."

Topfit

Bovendien kan zijn mannenploeg volgens hem meedraaien in de top-vier van de Nederlandse eredivisie. ,,Mijn spelers zijn lang, atletisch en topfit. Je zult het niet verwachten maar volleybal is sport nummer één in Nepal, bij wedstrijden zitten er soms 20.000 fans op de tribune. Het leger, de politie en de marechaussee van het land hebben er allemaal hun eigen clubs en hun spelers hebben een fulltime baan door het volleybal."

Dat wil overigens niet direct zeggen dat die jongens het heel goed hebben. ,,Nepal is een arm land, een van mijn spelers woont bijvoorbeeld in een huis gemaakt van golfplaten. Volleyballen gebeurt vaak op een stenen veld, wij trainden soms op judomatten."

Desondanks neemt het land onder leiding van Van Wezel in de zomer van 2018 voor het eerst sinds 1986 weer deel aan de Asian Championships, een soort Olympische Spelen voor landen van alleen dit continent.

,,Dat is ontzettend knap en ik voel me bevoorrecht dat ik met Nepal mag deelnemen aan dit toernooi. Als ik de spelers wat tactische dingetjes kan bijbrengen, kunnen we ook daar goed presteren."

