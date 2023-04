Roosendaalse laatbloeier Nick Jacobs loopt de ‘ongezonde’ derde helft uit zijn lijf: ‘Het was 17 jaar lang leve de lol’

In de Gastelse Vlietloop gingen de zeges naar twee atleten, die enkele jaren geleden kozen voor een ander leven. De Roosendaalse laatbloeier Nick Jacobs won de 10 km in een knappe 32.44. De halve marathon werd een prooi voor Okbazgi Kidane uit Eritrea, die vooral uitkijkt naar zijn Nederlandse paspoort.

Met een straatlengte voorsprong kwam Nick Jacobs na 10 kilometer en 100 meter als eerste terug op de Markt in Oud Gastel. Hij liet de klok in de Vlietloop stilstaan op 32.43. ,,Niet gek voor een trainingsloopje”, glunderde de 40-jarige Roosendaler. ,,Het kan in ieder geval sneller.”

De lange Thor-atleet was bovenal blij dat hij ‘lekker’ had gelopen. Hardlopen in de zin van hard lopen is voor Jacobs de lust van zijn nieuwe leven. ,,Vroeger was ik ook al sportief bezig, maar dan op een andere manier”, grijnst hij. Jarenlang voetbalde Jacobs immers bij Alliance. ,,Ik kon hard lopen, maar het ging me vooral om de derde helft.” Zeventien jaar deed hij daarna helemaal niets aan sport. Alleen ‘de derde helft’ hield hij in ere. ,,Ik leefde een leven van lang leve de lol.”

Gezondheid

In 2016 gooide Roosendaler het roer om. ,,Omdat ik zelf bezorgd was geworden over mijn gezondheid.” Wat je dan doet? ,,Gaan lopen. Ik was altijd al snel op het voetbalveld, dus ging ik ervan uit dat lopen iets voor mij zou zijn.”

Dat bleek. Begonnen met twee loopjes per week, zat hij binnen twee jaar al aan de acht trainingen in diezelfde week. ,,Mijn tijden gingen van 37 naar 34 naar 32.” Met elf trainingen per week staat zijn pr inmiddels op 31.56. Jacobs wordt inmiddels getraind door Menno Franken, de man van voormalig Nederlands kampioene Eliziba ‘Chero’ Cherono. ,,We werken toe naar een snelle 10 kilometer deze zomer”, laat hij weten. Stiekem droomt de voormalige koning van de derde helft van een Nederlandse titel op ‘de tien’. ,,In de veertig plus klasse dan wel hè.”

Volledig scherm Okbazgi Kidane op weg naar de zege in de halve marathon van Oud Gastel. © Pix4Profs / Joris Knapen

Jacobs is ondertussen net zo snel op de halve marathon. Hij loopt tijden waarmee hij in Oud Gastel ook die afstand had kunnen winnen. De zege op ‘de halve’ ging nu naar Okbazgi Kidane een ‘bijna’ 36-jarige Somaliër, die als militair de oorlog in zijn land ontvluchtte. Hij voelt zich inmiddels thuis in het dorp Tholen en vond bij het Bergse Spado een tweede sportieve thuis. Kidane liep in de Vlietloop lange tijd voorop met de tiener Carsten Kok en met Edwin van de Merbel. In de slotfase liet Kidane zijn twee medevluchters achter om solo te finishen in een tijd van 1.09.56. Tevens een parkoersrecord, wat hem een extra premie van 150 euro opleverde.

Gevraagd naar zijn verdere doelen of sportieve dromen, haalt Kidane de schouders op. Hij zegt al blij te zijn dat hij in een Nederland een nieuw leven mag opbouwen. ,,Binnenkort krijg ik mijn paspoort”, meldt hij lachend. Dat is hem meer waard dan een titel of parkoersrecord.

Kok finishte als tweede op ‘de halve’ in 1.10.23. Van der Merbel klokte als derde een tijd van 1.10.32. Bij de vrouwen zegevierde Sprint-atlete Jalisa Daane in 1.30.34. Op de 10 kilometer gingen bij de mannen zilver en brons naar Zerezagi Kidane (34.31) en Rob Musters (35.06). Ingrid van Baal was er met 41.13 de snelste vrouw.

Volledig scherm Jalisa Daane is de snelste vrouw op de halve marathon. © Pix4Profs / Joris Knapen