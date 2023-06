Roosendaals wielertalent Jasper Haest droomt van profcontract na stunt op NK: ‘Machtig mooi was dat, brommeren met Robert Gesink’

Belgische kogelstoot­ster deed plotseling mee aan 100 meter horden en ging viral: ‘Het is te gek voor woorden’

Een video van Belgische kogelstootser op de Europese Spelen is afgelopen weekend viraal gegaan. De 29-jarige Jolien Boumkwo moest namelijk invallen voor een geblesseerde teamgenoot van Team Belgium. En nee, dat was niet op het onderdeel kogelstoten. Boumkwo moest 100 meter hordelopen en kreeg zo de lachers op haar hand. ,,In mijn hoofd zag mijn race er wel eleganter uit dan wat ik op video zag.”