Rookies en vedettes geven Symmachia kleur

"Toen ik bij het eerste kwam keek ik op tegen de oudere garde", vertelt Verbraak die tien jaar geleden haar debuut maakte. "Er stonden speelsters met ervaring in de eredivisie."

"Toen ik voor het eerst mee mocht met het eerste zei de trainer tegen een van de oudere speelsters dat ze me in de warming-up helemaal kapot moest maken. Ik zag vervolgens alle hoeken van het veld", herinnert Rietschoten zich, "De hele wedstrijd durfde ik niets meer te doen."

Verantwoordelijk

Wat dat betreft komen de jonkies van nu in een warmer bad terecht: "Ik kan me niet voorstellen dat zo iets nu gebeurt", bekent Compagne, "Oud of jong, veel of weinig ervaring iedereen doet hetzelfde tegen elkaar." "Zo oud zijn we natuurlijk ook niet", zeggen Van Rietschoten en Verbraak. "Maar we voelen ons wel verantwoordelijk. Al vind ik het heel gek om te horen dat ze tegen me opkijken", voegt Van Rietschoten toe.

"Het eerste team heeft status. Ik vond het spannend om mee te doen", stelt Compagne. "Uiteindelijk leer je iedereen beter kennen en is het alleen maar leuk om die stap te zetten, je trekt je aan een ander op", voegt Harmsen toe.

Denise

Over het algemeen gaat het dit seizoen heel goed bij Symmachia. " Kijk hoeveel kwaliteit hier zit, we horen in de tweede divisie thuis. Het heeft even tijd nodig gehad maar we blijven groeien", constateert Van Rietschoten tevreden. "Laatst liep het niet zo lekker in een wedstrijd. Ik was aan service, Eefje zei dat ik de bal net achter het blok moest leggen. Ik dacht: wat vertel jij me nou?!"

"Ik herinner me dit moment nog goed, als blikken konden doden, ik twijfelde of ik iets had moeten zeggen. Maar toen ze de bal daarna daar neerlegde en we punten wonnen was het gevoel onbeschrijflijk", lacht Harmsen. "Nu kan ik er om lachen. Denise is binnen de lijnen zo gefocust, een ander persoon dan er buiten."

"Het is alleen maar goed dat je het zegt", benadrukt trainingsbeest Van Rietschoten, "Het creëert bovendien een band en je wordt er beter van." Er wordt veel gelachen en gedold met elkaar. "We hebben plezier maar binnen de lijnen zijn we bloedfanatiek", verklaart Verbraak het goede gevoel.