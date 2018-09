Ronde van Hank prooi voor man die eigenlijk prof had moeten zijn

Arvid de Kleijn won zondag 65ste jubileumeditie van de Ronde van Hank. Hij won beide heats van een uur plus 5 rondes (60 plus 5).

We willen hier niet geschreven hebben dat de Ronde van Hank niets voorstelt. De kermisronde, dit jaar toe aan de 65ste editie, is een criterium met bochten, klinkers en drempels waar jaarlijks veertig tot tachtig elite en belofterenners de strijd met elkaar aanbinden. Hier winnen is knap, maar geenszins een prestatie die volgend jaar tot een contract leidt bij een betere ploeg. De Ronde van Hank is, met andere woorden, een criterium zoals er veel zijn in Nederland.

Arvid de Kleijn is een renner zoals er niet veel zijn in Nederland. De sprinter van de Metec-TKH-ploeg won vorig jaar etappes in buitenlandse meerdaagsen, eindigde als vijfde op het NK voor profrenners en won als kers op de taart de Sluitingsprijs Putte-Kapellen. Dan tel je mee, als 23-jarige renner. De meeste volgers rekenden erop dat de renner uit Herveld dit jaar al bij een profploeg zou rijden, maar er bleek voor hem geen plaats.

,,Dat ik nu nog de Ronde van Hank zou rijden, daar hield ik na vorig seizoen eigenlijk geen rekening meer mee”, bekende de man die ‘Hank’ in 2015 ook al op zijn naam schreef, gistermiddag. ,,Op zijn minst de Eurode Omloop (een klassieker voor elite/beloften in Limburg die ook gisteren verreden werd, red.).” Naast het mislopen van een profcontract, kreeg De Kleijn na zijn winst in Putte-Kapellen namelijk te maken met een knieblessure die hem bijna het hele seizoen aan de kant hield. ,,Dit was pas mijn tweede koers van het seizoen.”

60 plus 5

Je zou kunnen zeggen dat De Kleijn in Hank ook zijn derde koers al reed. Vanwege het 65-jarige jubileum had de organisatie besloten uit te pakken met niet één, maar twee wedstrijden. Beide koersen werden verreden over een uur plus 5 rondes: 60 plus 5.

Het eerste deel van de wedstrijd werd gedomineerd door De Kleijn, Patrick Bos en Kyle Agterberg. Het trio reed weg na ongeveer de helft van de wedstrijd en bouwde een veilige marge op. De sprint tussen De Kleijn en Bos was nipt, maar de zege ging, zoals verwacht, naar De Kleijn.

In dat tweede deel verschenen opnieuw dezelfde namen vooraan. De Kleijn koos vrijwel direct de aanval en na een aantal rondes zat hij samen met acht andere renners voorop. Daarbij opnieuw Bos en Agterberg. Ook Dekker, Jeroen Rombouts, Bjorn Bakker, Witten Anthonise, Jesse Huijbregts en Frank Visser waren erbij. De omvangrijke kopgroep had snel een ruime voorsprong.

Ontsnappingspogingen vielen er nauwelijks te noteren en dus werd er opnieuw gesprint door de kopgroep. De Kleijn klopte wederom Bos, waardoor de eerste twee podiumkandidaten voor het eindklassement meteen bekend waren. Visser mocht als derde man mee op het podium.