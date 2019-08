Ronald Cockx wint Hoevense Polderloop

Van Damme volgde kort daarna en merkte op dat de afstand ongeveer 600 meter korter was. Gerbert van den Biggelaar (AVO’83) kwam derde binnen, gevolgd door clubgenoot Koen Hussaarts. Elke Wouters uit Breda was de snelste vrouw in 1.04.00, Yvonne Boot (AVR’90) volgde in 1.07.00 en Marcella Roks werd derde in 1.09.00 uur.

Junioratlete Ancia van den Bos won de 4 km in 16.39 minuten overall. In de snelle tijd van 18.16 had Mels Lambregts er de 6 km op zitten: ,,4 seconden sneller dan twee jaar geleden”, hijgde de atleet van THOR na. Toon Heeren (Achilles) werd tweede in 19.40, gevolgd door clubgenoot Bob Schalken in 20.19. Joke de Baets uit Kapellen (België) beleefde een leuk sportavondje over de grens. Ze was de snelste in 23.24 minuten.