Rijsbergenaar Barry van Beers pakt naast een ticket voor het hoofdtoernooi bij de World Cup in Egypte

Jaspers doet zijn ding bij World Cup in Veghel; Jorissen zorgt voor grote stunt

Dick Jaspers is uitstekend begonnen aan de World Cup driebanden in Veghel. De biljarter uit Sint-Willebrord won donderdag zijn drie groepswedstrijden en is dus door naar de knock-outfase. Jeffrey Jorissen uit Den Haag zorgde voor een enorme stunt.

11 november