Rijense handbalster blijft actief op het hoogste niveau: ‘Na heerlijk begin even een foto gemaakt van Teletekstpagina’

Na drie seizoenen is handbalster Hilke Weijs dit seizoen terug bij PSV. De Rijense kwam over van het uit de eredivisie verdwenen Fortissimo. Omdat de Eindhovense formatie sinds dit seizoen wel uitkomt op het hoogste nationale niveau was het maken van die overstap niet moeilijk voor de cirkelloopster.

De 24-jarige handbalster begon in de jeugd van RHV in haar woonplaats Rijen. Daarna speelde ze bij Dongen, vervolgens vier seizoenen bij PSV, daarna drie seizoenen in Cothen bij Fortissimo om nu dus weer terug te keren in Eindhoven. Vier dagen in de week werkt ze bij een accountantskantoor en op vrijdag volgt ze de post-master accountancy aan Tilburg University. ,,Naast mijn werk en studie is het vooral handbal wat de klok slaat. Best een druk bestaan, maar ook heel leuk.”

Bij PSV is ze de enige speelster met eredivisie-ervaring. ,,Bij Fortissimo moesten we iedere wedstrijd keihard knokken want we zaten eigenlijk altijd in de degradatiezone. Daar heb ik veel van geleerd. Die ervaring probeer ik nu over te brengen op mijn teamgenoten bij PSV.”

Foto van Teletekst

Het seizoen begon voor PSV prima met een ruime zege op BFC. De Eindhovense formatie mocht zich daardoor zelfs eventjes koploper noemen. Weijs daarover: ,,Het was heerlijk om zo te beginnen en bovenaan te staan. Van die Teletekstpagina hebben we wel even een foto gemaakt ja. Want dat zal dit seizoen niet meer gebeuren.”

PSV sprokkelde tot nu toe in zeven duels pas drie punten bij elkaar. Toch heeft Weijs het weer goed naar haar zin in de Lichtstad. ,,Fortissimo trok zich terug uit de eredivisie en ik wilde graag op dat niveau blijven spelen. Dat wisten ze bij PSV ook. Dus toen die club promoveerde, was de keuze snel gemaakt.”

Onderkant middenmoot

Op welke plek van de ranglijst PSV gaat eindigen, vindt Weijs lastig in te schatten: ,,We gaan minimaal voor lijfsbehoud. Daar heb ik wel vertrouwen in. Maar de ‘bovenkant van de onderkant’ is een mooier doel. Dus: onderkant middenmoot. Maar dan moeten we als team nog wel groeien. Kijken wat er misgaat en daar dan van leren. Tegen Volendam speelden we bijvoorbeeld gelijk, terwijl we acht goals voor stonden. Heel jammer, maar het hoort erbij in deze fase. De meeste wedstrijden verliezen we maar met een klein verschil. Als we dat weten om te draaien, wordt het een mooi seizoen.”

In verband met het Europees kampioenschap ligt de eredivisie voor vrouwen nu drie weken stil. Weijs vindt dat persoonlijk jammer: ,,Zelf was ik liever doorgegaan, maar deze rustperiode geeft enkele ploeggenoten wel de gelegenheid om te herstellen van kleine pijntjes. Het EK ga ik natuurlijk goed volgen. Ik verwacht ook veel van de Oranje-dames. In de voorbereiding boekten ze in ieder geval al goede resultaten. Zelf heb ik het nooit verder geschopt dan de Brabantse selectie. Dat ik nu eredivisie speel, is heel mooi maar meer zit er niet in. Het blijft dus bij het supporteren van het Nederlands team. Lekker thuis in Rijen, vanaf de bank en misschien wel een keer samen met de meiden van PSV. Ook heel gezellig.”