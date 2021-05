Rijenaar Van Gool heeft zijn hipster-snor afgeschoren: ‘Eerst onder de 10,10 lopen’

Onttroonde Dick Jaspers: ‘Ludo heeft als enige niet gefaald, dat is knap’

30 april Dick Jaspers moet bekennen dat hij Ludo Kools voor aanvang het NK driebanden ‘helemaal niet zo goede kende.’ Inmiddels weet de nummer één van de wereld wel wie de man is die hem donderdag zijn nationale titel afpakte. ,,Ludo is een man die helemaal bezeten is van het spel. Zo heb ik hem de afgelopen week wel leren kennen.”