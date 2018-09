Rico Verhoeven over nieuwe wereldtitel in Johan Cruijff Arena: 'Deze hoort in mijn top drie'

Tijdens het gevoel had de reus uit Halsteren niet eens in de gaten dat er 15.000 mensen op de tribunes zaten. Na de vijfde ronde nam hij even de tijd om rustig om zich heen te kijken. ,,Het gevoel dat toen door mijn lichaam ging... Dat was echt bizar. Ik wil deze sport brengen naar hoogtes waar het nog niet is geweest. Vandaag zijn we weer een stapje verder", stelde Rico.