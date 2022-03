Rico van Damme wint in Oud-Vossemeer

Bij een tweede poging lukte het wel. De man uit Yerseke sloot aan bij een groepje, waarin Witten Anthonise de grote inspirator was. Ook Niels Boele, Frits van Gemeren en Eelke Nikkels wisten dat dit de goede ontsnapping was. Eendrachtig samenwerkend reed het vijftal naar de streep, waar Van Damme vanuit het wiel van Anthonisse naar de bloemen sprintte. ,,Ik ben vroeger in vorm dan gepland. Ik werk toe naar de Omloop van de Braakman. Die koers staat hoog op mijn lijstje.’’

Bij de amateurs was er ook Zeeuws succes. Pieter Vette uit Heinkenszand won na een korte solo in volle finale. Thalita de Jong werd winnares bij de dames. Jari Prins uit Hank was de snelste junior, in een sprint met drie.