Rick Lambregts en Ingrid van Baal winnen Jubileumcross Diomedon

Had Rick Lambregts de eerste vijfhonderd meter nog gezelschap van snelste junior Jesse Hendriks (Spado), de resterende ruim acht kilometer van de Diomedoncross klaarde hij de klus in zijn eentje. De twintigjarige atleet van Achilles uit Etten-Leur schreef aan de Heivelddreef in Moerstraten de jubileumeditie en tevens openingscross van Atletiek Regio West Brabant op zijn naam. Lambregts is een echte crossliefhebber en hoopt in de volgende wedstrijden op stevige concurrentie. Master Richard van Oosterhout (AVR’90) finishte tweede, gevolgd door Barry van Beers (AVO’83).