Ricardo van Dongen klaar voor toekomst zonder fiets

De wielerronde Hart van Oosterhout passeerde afgelopen maand letterlijk voorbij het pand waarin zijn nieuwe leven zich afspeelt. ,,Wanneer iemand zijn bocht zou missen, zou hij bij mijn winkel binnen rijden", lacht Ricardo van Dongen. Renners met veel minder talent dan hem streden er om de winst. Pijnlijk noemt het gevallen wielertalent de voorbijrazende coureurs niet. Hij is klaar voor een nieuwe toekomst. Zonder fiets.

In april verscheen het laatste bericht over de wielrenner Van Dongen. Zijn contract bij Vlasman Cycling werd ontbonden. Amper twee koersen reed hij voor de nieuwe Noord-Hollandse formatie: de Omloop van de Houtse Linies en de Dorpenomloop Rucphen. Twee keer haalde hij de finish niet. ,,Ik had amper getraind afgelopen winter, ik kon het gewoon niet meer opbrengen", is hij ruim een half jaar later eerlijk. ,,Tot 120 kilometer kon ik nog wel volgen, puur op alle arbeid die ik in de jaren ervoor geleverd had. Daarna was het op."

Volledig scherm Ricardo van Dongen wint in Chaam de sprint om de zege bij de elite/beloften, voor David van Eerd. archieffoto 2016 Joyce van Belkom/Pix4Profs © Joyce van Belkom

De reden voor het gebrek aan trainingen tijdens de winter was tweeledig. Enerzijds twijfelde Van Dongen aan zijn toekomst als wielrenner: ,,Eerlijk gezegd denk ik dat het hoogst haalbare voor mij een procontinentale ploeg was. Om daar keihard voor te werken en ieder jaar opnieuw af te moeten wachten of je een contract zou krijgen, zag ik niet zitten." Anderzijds was hij op dat moment al druk bezig met het opzetten van zijn kledingzaak. ,,Op een moment was er een trainingsdag met de ploeg op een zondag. Ik kon daar niet bij zijn, want het was koopzondag."

De twijfels begonnen in 2016, toen hij bij de Belgische continentale ploeg 3M reed. Daarvoor, tijdens zijn jaren bij de opleidingsploeg van Rabobank ('mijn mooiste periode als renner') en SEG Racing, telde enkel de fiets voor Van Dongen. ,,Die winter voordat ik naar 3M ging, had ik zo hard getraind. Ik zat drie maanden in Spanje met Dylan van Baarle (Cannondale Drapac) en Lennard Hofstede (Team Sunweb). Ik vloog. Maar direct aan het begin van het seizoen viel ik en raakte geblesseerd. Dan ga je twijfelen: 'wat als zoiets me gebeurt als ik prof ben. Het kan zo voorbij zijn.'"

Volledig scherm Ricardo van Dongen op het zandpad waar de Ronde van MiddenBrabant over heen trekt. Archieffoto 2014. © Johan Wouters

Van Dongen vertrok halverwege het seizoen bij 3M en keerde terug bij de club waar hij als 7-jarige begon: De Jonge Renner. Prompt won hij de Acht van Chaam. Achteraf zijn laatste zege als wielrenner. Als gezegd waagde hij daarna nog een vergeefse poging bij Vlasman Cycling, maar het was snel duidelijk: in zijn kledingzaak zit meer toekomst dan zijn wielercarrière.

Geen modekenner

En dus is Van Dongen nu met evenveel overgave en fanatisme met Aspetto, zoals zijn zaak heet, bezig als hij destijds in zijn Rabobank jaren op de fiets zat. ,,Ik had ook best iets anders kunnen gaan verkopen, maar ik kwam toevallig hierop uit. Ik zou mezelf geen modekenner noemen, maar ik koop gewoon in wat werkt en wat mensen willen hebben. Mijn klanten komen overal vandaan en het draait goed. Ik denk niet dat het bij een zaak blijft."