Rens Tulner wint Ronde Woensdrecht in bloedsnelle eindspurt

woensdrechtse wielerzomerDe Ronde van Woensdrecht draaide zaterdagavond uit op een bloedsnelle eindspurt tussen vroege vluchters. Rens Tulner drukte daarbij zijn wiel als eerste over de finish en werd daarmee tevens de eerste leider in de Woensdrechtse Wielerzomer.

,,Volgende week kan ik mijn trui niet verdedigen”, zei de man uit Lexmond nadat hij de ietwat ruim uitgevallen leiderstrui had aangetrokken. ,,Dan rijd ik met de ploeg in Tsjechië, maar de andere drie wedstrijden probeer ik wel mee te pakken nu ik er zo goed voor sta in het klassement.”

Dat klassement werd vorig jaar gewonnen door Timo de Jong, bij VolkerWessels en ploeggenoot van Tulner. ,,Mooi dat het binnen de ploeg blijft”, grijnsde de winnaar. Hij was de enige die op het befaamde parkoers over de Rijzendeweg de eer van zijn formatie hoog moest zien te houden. Want waar een jaar geleden vaak een een forse delegatie van het team aan de start kwam in de vijf koersen van de Wielerzomer, moest hij het nu in zijn eentje zien op te knappen. ,,We hebben jongens die zondag in Valkenswaard rijden en de beloften staan morgen in België aan de start van de beloftenwedstrijd van de Omloop Het Nieuwsblad.”

Verstek

Dat verklaarde tevens het feit dat er zaterdag amper twintig renners kwamen opdagen voor de openingskoers van de Wielerzomer. Opvallend veel ingeschreven coureurs lieten verstek gaan. ,,Vorig jaar waren we blij met deze wedstrijden omdat er niets anders was. Toen moest je binnen een half uur ingeschreven hebben anders zat het deelnemersveld al vol. Ik ben trouwens nog altijd blij met deze koersen, want het is nog altijd niet veel wat er op de kalender staat”, niet Tulner weten.

Het was te merken dat wie er was in ieder geval blij was om te kunnen koersen. Vooraan werd er vol ingevlogen. Tulner kwam al vroeg aan leiding met Rico van Damme, Remco Schouten en Tom Vermeer. De reactie van Hans Dekkers en Jasper de Laat kwam te laat.

In de slotfase probeerden onder meer Schouten en Tulner met een aanval de sprint te ontlopen. Maar een uitval van Tulner in de slotronde werd door de anderen gepareerd. ,,Zo waren we aan elkaar gewaagd.”

Snelheid

De eindspurt werd aangetrokken door Van Damme. De reactie van Schouten wist de Zeeuw nog wel op te vangen, maar op de snelheid van Tulner had hij geen antwoord. ,,Het ging ook wel erg hard”, beaamde de winnaar, wijzend op de dalende aankomstlijn. ,,Mijn tellertje gaf 67 kilometer per uur aan.”

De tweede wedstrijd die meetelt voor Woensdrechtse Wielerzomer is komende zaterdag 11 september in Ossendrecht. ,,Dat staat er wel een groot deelnemersveld aan de start”, verzekert organisator Jeroen van Wezel. ,,Ik denk omdat er dan elders minder koersen zijn dan vandaag.”

Ronde van Woensdrecht: 1. Rens Tulner (Lexmond), 2. Rico van Damme (Yerseke), 3. Remco Schouten (Gouda), 4. Tom Vermeer (Wuustwezel), 5. Jasper de Laat op 1.00 min, 6. Hans Dekkers (IJzendijke), 7. Bjorn Bakker (Wijnjewoude) op 1 ronde, 8. Bas Nieuwkoop (Roosendaal), 9. Ruben van Randeraat (Koudekerk a/d Amstel), 10. Witten Anthonise (Deventer), 14. Tom Meeusen (Essen), 15. Kelvin Bakx (Bergen op Zoom), 16. Jesse Huijbregts (Roosendaal).

Volledig scherm Podium Ronde van Woensdrecht 2021. Winnaar Rens Tulner geflankeerd door nummer twee Rico van Damme (Links) en Remco Schouten. © Ad Pertijs