Remco Schouten wint Woensdrechtse Wielerzomer, Tim Marsman de snelste man in Huijbergen

Woensdrechtse wielerzomerVoor de dubbelslag in de Woensdrechtse Wielerzomer kwam hij zowat een wiellengte tekort. Op de streep in de vijfde en afsluitende koers in Huijbergen moest Remco Schouten zijn meerdere erkennen in de snelle Tim Marsman uit Hattem.

Schouten won wel met afstand het regelmatigheidsklassement van de Zuidwesthoek, ook al omdat zijn grote tegenstrever Rico van Damme zondag vanwege geloofsredenen ontbrak.

Op drie rondes van het einde was Schouten mee in de beslissende vlucht, met Frank Stijger en de latere winnaar Tim Marsman. ,,De dagzege vond ik even minder belangrijk. Ik wilde vooral de massasprint ontlopen. Het peloton was nerveus en het wegje achterop het parcours smal.”

Eenmaal vooruit was het volgens Marsman geen handjeklap geweest: hij de winst in Huijbergen en Schouten de regelmatigheidsprijs. ,,We hebben er even over gesproken. Maar we zouden vooral doorrijden en zien wie het snelst was in de sprint.”

Demarrage

De Metec-coureur komt uit de school waar ook snelle finishers als David Dekker en Arvid de Kleijn zijn opgeleid. Een garantie voor de bloemen in Huijbergen was dat niet. ,,Ik rij vooral de klassiekers en weinig criteriums. Ik kende die andere twee jongens niet zo goed.” De beslissende demarrage was volgens Marsman min of meer per toeval tot stand gekomen. ,,Het ging heel gek eigenlijk. We reden op kop en ineens was er een gaatje.’’

Het tempo in Huijbergen lag hoog vanaf de start, zodat een vroege vlucht er niet in zat. Roel van Sint Maartensdijk was de eerste coureur die de ruimte zocht. Halfweg ondernamen ook Philip Heijnen en Matthijs de Leng een vergeefse poging. Bij het ingaan van de finale probeerde lokale held Wouter Hopmans het nog een keer. Meer dan honderd meter kreeg de jonge coureur uit Hoogerheide niet.

Tussensprints

Ondertussen was al lang en breed duidelijk dat Schouten de hoofdprijs van de Woensdrechtse Wielerzomer niet meer kon ontgaan. Onderweg pakte de man uit Gouda nog wat puntjes mee in de paar sprints die meetelden voor het klassement. Mogelijke concurrenten als Hans Dekkers en Bas Nieuwkoop staken hun neus nauwelijks aan het venster. Het waren vooral de Zeeuwen Eloy Raas en Pieter Vette die zich met de debatten bemoeiden, alsof ze hun afwezige provinciegenoot Van Damme nog een handje wilden toesteken.

Uiteindelijk eindigde de koers in een sprint voor drie, met Marsman als de snelste van het stel. ,,Toch leuk dat ik die prijs hier kan meepakken.’’ Schouten was tevreden met de eindzege in de wielerzomer. ,,Ik heb me er de laatste weken wel op gefocust en ben blij dat ik het over de streep heb kunnen trekken.’’

Uitslag Ronde van Huijbergen: 1. Tim Marsman, 2. Remco Schouten, 3. Frank Stijger, 4. Quinten Veling, 5. Nick van der Meer.

Eindklassement Woensdrechtse Wielerzomer: 1. Remco Schouten, 2. Rico van Damme, 3. Hans Dekkers.