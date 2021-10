Remco Schouten wint natte Ronde van Hoogerheide en nadert klassementsleider Rico van Damme

woensdrechtse wielerzomerRemco Schouten deed zaterdag in een nat Hoogerheide dat waar hij als wielrenner het best in is: criteriums winnen. De 26-jarige oud-schaatser uit Gouda maakte zijn karwei af door zijn medekoplopers Jasper de Laat en Bas Nieuwkoop op de ‘Cauberg van Hoogerheide’ in de eindspurt gedecideerd achter zich te laten.

Met die zege naderde hij leider Rico van Damme in het klassement van de Woensdrechtse Wielerzomer tot op 4 punten. Volgende week zondag volgt de ontknoping wanneer de laatste manche van de serie wordt gereden in Huijbergen. Van Damme is daar niet bij omdat hij uit geloofsovertuiging niet koerst op de Dag des Heeren.

,,Vandaag wilde ik op de eerste plaats ook een keer winnen in een van deze klassementswedstrijden”, zei de doorweekte Schouten na afloop. In de eerste drie koersen (Woensdrecht, Ossendrecht en Putte) was hij twee keer als derde en één keer als vijfde gefinisht.

Coup

De zege van Schouten had dan ook iets weg van een coup om de eindzege naar zich toe te trekken. ,,Nou in eerste instantie voelde ik me hier vandaag niet zo best”, wilde hij niet van een vooropgezet plan spreken. Met nog 30 kilometer te rijden zag hij wel plots een kans toen het peloton er maar niet in slaagde om de kopgroep van twee (De Laat en Roosendaler Nieuwkoop) tot de orde te roepen. Hij sprong weg uit het peloton, kreeg Tim Bierkens mee en zag kans om het gat met de leiders te dichten. Onderwijl was hij zijn mede-achtervolger al kwijt geraakt.

Met drie ging de kopgroep de finale. ,,Voorop blijven was de eerste prioriteit. Toen dat gelukt leek, heb ik me wat gespaard om ook de koers te kunnen winnen.”

En aldus geschiedde. ,,Ik wist dat ik die andere twee kon hebben in de sprint”, zo draaide hij met vertrouwen de oplopende finishstraat in. In het peloton kwam Van Damme als achtste over de meet. Daarmee verdiende hij genoeg punten om zijn leiderstrui te behouden.

Volledig scherm Remco Schouten: winnaar in Hoogerheide en kandidaat eindwinnaar Woensdrechtse Wielerzomer. © Ad Pertijs

Fietsenmaker

Voor Schouten is de Woensdrechtse Wielerzomer een uitgelezen kans om zijn kwaliteiten te tonen. De Zuid-Hollander probeerde het eerst als marathon- en langebaanschaatser. ,,Dat was het twee keer net-niet.” Vervolgens stapte hij over op de koersfiets. ,,Ik won in mijn eerste seizoen direct de nodige criteriums.” Dat leverde hem een plekje op in de continentale ploeg van Vlasman. De overstap naar de klassiekers bracht niet wat Schouten er van verwachtte. Ook al omdat hij door corona amper in actie kon komen. ,,Daarop heb ik besloten om aan de slag te gaan als fietsenmaker en het wielrennen er als hobby bij te doen. Criteriums liggen me sowieso beter, weet ik inmiddels.” Dat blijkt de afgelopen weken wel in de Wielerzomer.

Uitslag Ronde van Hoogeheide (4de manche Woensdrechtse Wielerzomer): 1. Remco Schouten (Gouda), 2. Jasper de Laat (Tilburg), 3. Bas Nieuwkoop (Roosendaal), 4. Hans Dekkers (IJzendijke) op 42 sec, 5. Callum Macleod , 6. Beau van Izerloo (Dordrecht), 7. Guillaume Visser (Heerenveen), 8. Rico van Damme (Yerseke), 9. Kelvin Bakx (Bergen op Zoom), 10. Jarno Gmelich Meijling (Almere), 12. Wouter Hopmans (Hoogerheide), 21. Jarno Zondag (Dongen), 24. Tim Bierkens (Stampersgat).

Tussenstand klassement Wielerzomer: 1. Van Damme 157 pnt, 2. Schouten 153, 3. Dekkers 142.