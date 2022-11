Regionale schakers niet bang voor valsspelers: ‘Belangrijk om elkaar te vertrouwen’

,,Op ons niveau lijkt het me sterk dat er valsgespeeld wordt”, zegt de 24-jarige Patrick Lubbers, die zelf schaakt bij De Pion in Roosendaal. ,,De schaakwereld is natuurlijk niet zo heel groot, dus op regionaal niveau kennen de meeste schakers elkaar wel. Ik weet van oudere spelers die al langer schaken, dat ze bijna alle namen van schakers in de regio op kunnen noemen. Ik kan het me niet voorstellen dat iemand het bij ons in zijn hoofd zou halen om vals te spelen, want dan heb je voor altijd dat stempel. Ik zou niet graag met iemand aan het bord zitten die eerder beschuldigd is, want dan denk je toch: ‘Deze gast is niet te vertrouwen.’ Op ons niveau mag je er vanuit gaan dat iedereen te vertrouwen is en zo blijft het spelletje voor ons allemaal leuk natuurlijk.”