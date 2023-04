‘Redouan El Yaakoubi slaat ook wel eens de plank mis’

Na de overwin­ning kwamen de tranen: ‘Waarom moeten de vrouwen altijd de mannen volgen? Waarom niet andersom?’

Huilend zat Natascha den Ouden een week geleden voor de televisie. Voor haar ogen zag ze in Valencia gebeuren, waar ze vijf jaar lang in is blijven geloven. ,,De wereld laten zien hoe het vrouwenwielrennen moet zijn.” Het verhaal over een andere kijk op opleiden, verbinden en emancipatie in de sport. ,,Je kunt het geld beter investeren in de basis dan het verhogen van het prijzengeld.”