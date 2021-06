Recurveteam naar finale op EK handboogschieten

Vrouwen ook naar finale

Ook het compoundteam bij de vrouwen - Sanne de Laat, Inge van der Ven en Jody Vermeulen - plaatste zich voor de EK-finale. De ploeg versloeg Turkije: 230-227. Op het niet-olympische onderdeel mag De Laat zaterdag individueel terugkomen voor de strijd om het brons. Daarin treft ze de Belgische Sarah Prieels. De Laat, als vijfde geplaatst, verloor in haar halve finale van de Deens topfavoriete Tanja Gellenthien die in de kwartfinales al te sterk was geweest voor Vermeulen. Het team stuit in de finale op Frankrijk.

Wijler slaagde er individueel niet in zijn Europese titel recurve te prolongeren. De Limburger werd in de achtste finales uitgeschakeld. De Spanjaard Pablo Acha was met 7-3 te sterk. Wijler was de nummer 1 op de plaatsingslijst. Van den Berg was eerder al in de derde ronde onderuit gegaan. De Duitser Moritz Wieser was met 6-0 beter op dreef dan de als tweede geplaatste Brabander. Wijler had in de derde ronde nog wel de Est Karl Kivilo met 6-2 verslagen.