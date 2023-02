Racistische opmerkingen bij duel van Eindhovense club in Volendam: 'Hoort niet thuis in onze mooie sport’

Waarom eten we bij een geboorte eigenlijk beschuit met muisjes?

Gefeliciteerd, de baby is geboren! Door corona is kraambezoek nogal ingewikkeld, maar normaal gesproken staan er al snel familie, vrienden, buren en kennissen op de stoep. Volgens oud-Nederlands gebruik krijgen gasten beschuit met roze of blauwe muisjes. Waarom is dat eigenlijk en waar komt die traditie vandaan?