Push zet knop goed om na gigantische uithaal

hockeyEen bijzondere uitslag was het een week geleden, de 1-15 uitzege van de hockeysters van Push een week geleden bij Zwolle. Op dat moment reden voor euforie, maar afgelopen week stond de training wel in het teken van waakzaamheid en scherp blijven. Want thuis tegen Wageningen zou de teller gewoon weer op nul beginnen. De knop werd uiteindelijk goed omgezet, na in de eerste twee kwarten met moeite een 1-0 voorsprong te hebben opgebouwd, werd na rust Wageningen alsnog met 4-0 aan de kant gezet.

MANNEN

OVERGANGSKLASSE A

Zwart-Wit - Leiden 2-1 (2-1). Doelpunten Zwart-Wit: Jaap Groels en Imre van de Laar

Zwart-Wit begon goed aan het duel en kwam op een 2-0-voorsprong. Hierop scoorde nog voor de rust Leiden tegen. Daarna was het spel rommelig, waardoor er aan beide kanten ruimte ontstond. Zwart-Wit wist echter met hard werken de voorsprong vast te houden.

OVERGANGSKLASSE B

Breda - Leonidas 2-3 (2-0). Doelpunten Breda: Olivier Groenen en Naut Jacobs

Een zure nederlaag voor Breda. Breda kwam op een 2-0-voorsprong en er waren mogelijkheden op meer. Na de rust viel het geluk echter de andere kant op, maar Breda verzuimde uiteindelijk om zichzelf te belonen.

Helmond - Push 1-2 (0-2). Doelpunten Push: Floris Suijkerbuijk en Casper Fijneman.

Push beloonde zichzelf wel, maar te weinig. Veel eerder had de ploeg het duel in Oost-Brabant kunnen beslissen. Het blijft samen met Leonidas vooralsnog wel medekoploper met tien punten uit vier duels.

EERSTE KLASSE D

Warande - Hudito 3-2 (2-0). Doelpunten Warande: Max Koreman (2) en Jasper Bouwens

Tegen Hudito werden de eerste punten zowaar gepakt door het jonge Warande. De ploeg wist voorin nu wel eindelijk door te pakken, al werd het spel de laatste tijd al beter. De winst was verdiend.

Zoetermeer - Etten-Leur 6-1 (3-0). Doelpunt Etten-Leur: Bas van Nistelrooij

Laat in de wedstrijd redde Etten-Leur wel de eer wel, maar zowel met als zonder balbezit wilde het niet echt lukken. Dit leidde ook nog tot zaken als de lange bal spelen en dat hielp ook niet. Na een loodzwaar programma komen nu de tegenstanders die meer onderin staan, dus de komende weken is het zaak voor Etten-Leur om zijn ambities op het veld ook te laten zien.

TWEEDE KLASSE B

Barendrecht - Pelikaan 5-0 (1-0).

Het wil aanvallend nog niet echt vlotten bij de Roosendalers die nog altijd op hun eerste punten wachten. In de strijd om handhaving in de tweede klasse is er nog volop hoop: Pelikaan krijgt de komende weken directe concurrenten tegenover zich.

DERDE KLASSE D

Krimpen - Tempo 2-2 (1-1). Doelpunten Tempo: Jimmy Nuytemans (2).

Gezien de stand vooraf zou het erop en erover moeten zijn voor de Bergenaren. Dat leek aanvankelijk ook te gebeuren, vlot kwam de ploeg op voorsprong. Voor en na de pauze bleek uit spelhervattingen de thuisclub echter effectief. Tempo herpakte zich hierop wel en kwam ook weer langszij. De derde Bergse treffer werd afgekeurd en bij 2-2 zou het blijven.

VROUWEN

OVERGANGSKLASSE A

Breda - Fletiomare 3-2 (1-1). Doelpunten Breda: Pam Ligtvoet, Zita Lokin en Amber de Visser

Een open wedstrijd aangezien beide teams erom bekend staan graag aanvallend te willen hockeyen. Breda was wel bovenliggend, het verzuimde eerder de wedstrijd al te beslissen.

Push - Wageningen 4-0 (1-0).

Met de vierde zege op een rij staat Push in de overgangsklasse A alleen bovenaan en heeft de ploeg nog geen puntverlies hoeven te incasseren. Aanvalster Puk Holleman zou tegen Wageningen zelf niet scoren, maar was vorige week in Overijssel goed voor drie treffers.

De zeer ruime cijfers leverden na afloop nog een aardige anekdote op, toen de rit uit Zwolle naar huis gemaakt moest worden. Puk Holleman reed met Freeke van Dongen, Sophie van Nieuwamerongen en Maartje Pierik, samen goed voor tien doelpunten ,,We hebben een standaardindeling van de auto’s. Op de terugweg zaten we te bespreken wie er gescoord hadden. We zijn wel lekker bezig geweest met zijn allen, de auto waaruit het meest gescoord wordt. We moesten daar echt wel om lachen, dat we samen zo productief waren die middag.”

In elk geval tegen een ploeg uit de subtop en daarmee weer serieuze tegenstand. Dit leverde in het eerste kwart wederom een fel startend Push op, maar tot grote kansen leidde het aanvallende spel niet direct. Aan het eind van het eerste kwart werd het wel 1-0, toen Freeke van Dongen een strafcorner binnen werkte. Op dat moment verdiend, maar hierop lieten de gasten zich ook gelden. Vlak voor de pauze leek dankzij een corner aan de andere kant een gelijkmaker aanstaande, maar de Canadese doelvrouw Lauren Logush kon laten zien waarom ze naar Push gekomen is.

Na de hervatting greep Push wederom het initiatief en kort na elkaar vielen de 2-0 en de 3-0, beide velddoelpunten van Sophie van Nieuwamerongen en Madelief Ringers. Hiermee was wel duidelijk dat ook de vierde winst in successie er aan ging komen. Vlak voor tijd maakte Lobke van Nistelrooij er ook nog 4-0 van.

EERSTE KLASSE B

Zwart-Wit - Hudito 0-2 (0-1).

Zwart-Wit kwam op eigen veld snel op achterstand tegen de titelkandidaat. In het tweede kwart was het betere van het spel er wel, maar de bal wilde er niet in. De thuisclub bleef het proberen, maar in de slotfase viel aan de andere kant ook nog de tweede.

Westland - Warande 0-3 (0-1). Doelpunten Warande: Isabel Broers, Tirza Vilerius en Maud de Koning

De Oosterhoutse vrouwen waren gedurende de hele partij de betere, Westland kreeg nauwelijks kansen. Warande hield het te lang spannend gezien de kansen, maar de winst in Naaldwijk was verdiend en geeft de jonge ploeg vertrouwen.

Alphen - Etten-Leur 2-0 (1-0).

Etten-Leur, dat vooraf nog de volle buit had, trof in Alphen een goed hockeyende ploeg. Het speelde zelf ook niet slecht. Er werden in Zuid-Holland ook wel kansen gecreëerd, maar waar scoren vorige week goed lukte, gebeurde dit nu niet. Alphen haalde veel rendement uit het spelen van de hoge bal. In de slotfase offerde Etten-Leur de keepster op voor een extra veldspeelster, maar toen ook de 2-0 viel, was de wedstrijd beslist.

TWEEDE KLASSE B

Pelikaan - Roomburg 3-1 (2-0). Doelpunten Pelikaan: Sophie Vromans (2) en Julot van Gastel.

Pelikaan had scherp getraind in de aanloop naar dit avondduel en dat betaalde zich uit. Na vorige week verloren te hebben, hadden de Roosendaalse vrouwen ook iets recht te zetten. Dit lukte uitstekend, waardoor Pelikaan naar boven kan blijven kijken.

Volledig scherm Puk Holleman van Push gaat het duel aan met een speelster van Wageningen. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden