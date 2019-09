Push-vrouwen aan de leiding in overgangsklasse, hattrick Floris Hendrickx helpt Etten-Leur aan zege

hockeyDe dames van Push versloegen in eigen huis de dames van Leiden met 3-1 en gaan nu aan kop in de overgangsklasse. De mannen van Zwart-Wit zetten met een ruime thuiszege op Ede hun sterke opening van het seizoen voort. De druiven waren in de andere overgangsklasse voor de mannen van Push juist erg zuur. De hockeyvrouwen van Etten-Leur hebben in Breda de derby tegen Zwart-Wit knap met 1-1 gelijkgespeeld. De Etten-Leurse mannen wonnen ook hun derde duel dit seizoen, maar zien wel op doelsaldo Schiedam de koppositie overnemen.

MANNEN

OVERGANGSKLASSE A

Zwart-Wit - Ede 5-2 (1-1).

Zwart-Wit moest werken voor de punten, maar maakte na rust het verschil. Xander van Gorp was driemaal trefzeker, Martijn van de Laar en Lennart Smits scoorden ook.

OVERGANGSKLASSE B

Leonidas - Breda 1-1 (0-0).

Een gelijkspel waar Breda mee kon leven, de Rotterdamse thuisclub kreeg veel meer strafcorners toegekend. Tijn Holdrinet maakte na de rust voor Breda de 0-1.

Push - Reigers 1-2 (1-0).

Het spel van Push rechtvaardigde de nederlaag tegen de Hoofddorpers niet. Alleen Willem van Campen scoorde dit voor de pauze.

EERSTE KLASSE B

Rijswijk - Warande 3-0 (1-0).

In tegenstelling tot de Oosterhouters had de thuisclub een volle bank aan wisselspelers. Uiteindelijk brak dit Warande lelijk op, de ploeg is nog puntloos.

DSHC - Etten-Leur 3-4 (3-2).

In een sterk eerste kwart legde Floris Hendrickx met twee treffers de basis voor alweer een uitzege met Etten-Leur. In het tweede kwart echter kwamen de Delftse studenten sterk terug en dit leverde voor Etten-Leur een achterstand op. In het laatste kwart maakte Tom Gommers gelijk, waarna wederom Floris Hendrickx de wedstrijd besliste.

TWEEDE KLASSE B

Pelikaan - DES 1-1 (0-0).

DERDE KLASSE B

Dopie - Tempo 6-0 (3-0).

VROUWEN

OVERGANGSKLASSE A

Push - Leiden 3-1.

De ploeg degradeerde vorig seizoen uit de promotieklasse. Deze degradatie bracht verandering met zich mee: een nieuwe staf, een nieuw team en een nieuw systeem. Zo is Pim Houben inmiddels hoofdcoach. Hij verruilde de dames van het Belgische Royal Antwerp en besloot de uitdaging met de dames van Push aan te gaan. Hij keek tevreden terug op de wedstrijd. “We speelden een sterke eerste helft, daardoor komen we ook terecht op voorsprong. De tweede helft was minder. Iedereen heeft wel eens mindere fases, die hadden wij duidelijk het derde en vierde kwart. We sloegen ons hier uiteindelijk goed doorheen door wel hard te blijven werken.”

Maartje Pierik wordt omhelsd door Puk Holleman en Sophie van Nieuwamerongen nadat ze 1-0 heeft gescoord.

Wageningen - Breda 2-1 (0-0).

Tien minuten voor het einde maakte Kiki van der Kreek de 1-1, maar verlies werd uiteindelijk niet voorkomen.

EERSTE KLASSE B

Rijswijk - Warande 1-3 (0-1).

De Oosterhoutse vrouwen speelden in Rijswijk uitstekend en draaiden door de 1-3-zege bovenin mee. Zara-Lee Wang, Renske Leenaarts en Bobbie de Haan maakten voor Warande de doelpunten.