Push verliest op de valreep van titelkandidaat Pinoké

De nederlaag was zuur, op basis van het spel zou een gelijkspel zeker verdiend geweest zijn en de ploeg wil ook dit seizoen strijden om een plaats in de play-offs.

Meer nog, Push was halverwege de tweede helft op een 2-1 voorsprong gekomen door Marleen Jochems, nadat voor rust Judith Quirijnen al gelijk had gemaakt. De 0-1 was mogelijk een record, want die viel al na twaalf seconden. Een strafbal en een uitbraak in de slotfase werden de Bredase vrouwen alsnog fataal.