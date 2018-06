Push verliest hockeytalent Van der Kroon aan hoofdklasser HGC

Chelsey Heijnen wil ziekte verslaan en kampioen worden: 'De euforie als je wint, dat is de beloning'

16 juni Ze is klaar voor het NK in Maastricht. Of misschien ook weer niet helemaal. Chelsey Heijnen (19) kampt met de naweeën van de Ziekte van Pfeiffer. Toch stapt ze zaterdagavond in de ring.