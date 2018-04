Push verliest direct duel om play-offs van HGC, eindelijk zege Etten-Leur-vrouwen

MANNEN

OVERGANGSKLASSE A

HIC - Breda 3-2 (2-1).

Breda zal op de achtste of negende plaats eindigen. Vorig seizoen werd een toen sterk vernieuwd team nog knap derde. In Amstelveen zat een resultaat er wel in, maar de punten waren toch voor de thuisclub. Rick Doorenbos en Floris Verheijen scoorden voor Breda.

EERSTE KLASSE B

Rijswijk - Warande 4-6 (2-3).

Warande zal na de doelpuntrijke zege in en tegen Rijswijk met streekgenoot Etten-Leur gaan uitmaken wie als vijfde eindigt. De bovenste vier promoveren of hebben een kans hierop, maar dat is geen optie meer. Tijdens goede fases in de wedstrijd trok Warande de winst naar zich toe. De Oosterhoutse doelpunten waren van Thomas Hoogvliet (2x), Victor van Leijsen (2x), Raphaël Korse en David van Dongen.

Berkel & Rodenrijs - Etten-Leur 3-1 (2-0).

Etten-Leur trof een thuisclub in Zuid-Holland die bovenin nog meedoet. Dit was te merken in de fitheid en daarbij liet in de duels Etten-Leur zich aanvankelijk overrompelen. Na de pauze maakte Stefan Knijnenburg de aansluitingstreffer voor Etten-Leur en het ging ook beter lopen. In plaats van de 2-2, viel echter alsnog de 3-1. Hierna werd niet meer gescoord, waardoor Etten-Leur in de resterende twee duels hooguit nog als vijfde kan eindigen.

DERDE KLASSE A

Tempo - HOCO 3-2 (3-0).

VROUWEN

OVERGANGSKLASSE B

Push - HGC 3-4 (0-2).

Push was na de pauze de bovenliggende partij, maar de voor rust opgelopen achterstand kon niet meer worden omgezet in een goede afloop. Marleen Jochems, Puk Holleman en Kiki van der Kreek scoorden op eigen veld, maar de punten waren voor de gasten.

EERSTE KLASSE B

Breda - Schiedam 0-2 (0-1).

Breda wist dat Schiedam een sterke ploeg heeft, de Zuid-Hollandse gasten zijn met hun winst gepromoveerd. Toch had de thuisclub wel degelijk mogelijkheden om te scoren, dit gebeurde echter niet. Schiedam deed dit dus wel.

DES - Etten-Leur 2-3 (1-1).

Etten-Leur speelde zich in Kaatsheuvel eindelijk naar een driepunter, waarmee het puntenaantal in één keer werd verdubbeld. Mirte Monden, Willemijn Mols en Amber Tolhuijs waren verantwoordelijk voor de Etten-Leurse doelpunten. Nuttig, want van de vier eerste klasse-poules is de ploeg nu niet meer de hekkensluiter met de minste punten. In de wedstrijden eind juni om handhaving kan dit qua tegenstand van belang zijn

Houten - Zwart-Wit 0-2 (0-2).

Houten bleek net als eerder dit seizoen een stugge tegenstander, maar uiteindelijk wist Zwart-Wit er door hard te werken wel raad mee. Marre van Poppel en Sophie Gelten scoorden voor de pauze al uit strafcorners en dit bleek genoeg voor een goede uitzege.

EERSTE KLASSE C

Civicum - Warande 1-3 (1-2).

Warande moest in Cuijk winnen om nog een beetje hoop op de vierde plaats te kunnen houden. Dit lukte, de winst was verdiend en de treffers waren van Okki van der Plas, Annelot van Iersel en Veerle Wijnberg. Warande blijft in de resterende twee duels, die het zelf moet winnen, afhankelijk van andere uitslagen.