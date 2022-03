Push trekt in fanatieke stadsderby met Breda aan het langste eind, Pelikaan kan tij in degradatiestrijd nog niet keren

De hockeyers van Push hebben hun koppositie in de overgangsklasse B extra glans gegeven door de stadsderby tegen Breda met 4-2 te winnen. Eerder was juist de aartsrivaal de enige die dit seizoen van Push punten wist af te snoepen. Push behoudt zijn ruime voorsprong en Breda blijft tiende.

Het was een derby die anders was dan bij voorgaande edities. Waar in het verleden beide Bredase clubs nog wel eens de nodige spelers van buitenaf aangetrokken, daar was dit nu juist niet zo. Zowel Breda als Push speelde met een team dat uit overwegend zelf opgeleide spelers bestaat. Een bewuste keus.

Push begon fel maar in het eerste kwart vielen er geen doelpunten. In het tweede kwart moest Breda toch buigen: een strafcorner werd in eerste instantie geblokt, maar in de rebound scoorde Bart Mabelis toch. Hoewel Push de bovenliggende partij bleef, duurde deze voorsprong niet lang. Eveneens uit een strafcorner maakte Breda gelijk via Maurits Heemskerk. Nog voor de rust kwam er een tweede voorsprong voor Push, nu via een rechtstreeks gesleepte corner van Casper Fijneman.

Breda wist dat het na de hervatting moest komen en aanvankelijk gebeurde dat ook. Het was nu eens geen corner: een goed uitgespeelde aanval betekende 2-2 via Lodewijk Heemskerk. Hierop was de concentratie even weg, waardoor Push direct een nieuwe strafcorner afdwong. Wederom Fijneman scoorde. Hij zou in de slotfase ook de beslissing aantekenen uit een strafbal.

Matchwinner Fijneman

Met drie goals werd Fijneman de matchwinner in de derby. De 19-jarige speler kan met recht een kind van de club genoemd worden. Hij speelt al sinds zijn vijfde bij Push. Ondanks dat zijn team bovenaan staan, waren ze bij Push voorzichtig in aanloop naar de derby. ,,We hadden deze week één thema in de groep: normaal doen. Maar dit gaf zeker extra motivatie. Dat René Ossel nu coach is, maakt wel uit. Het scheelt dat je elkaar beter begrijpt en hij heeft meer dan de helft al meegemaakt in de jeugd. ”

Hoe bijzonder een derby is, weet ook Loek van der velden (23), die ook dit jaar de aanvoerder is van Breda. ,,Het leeft wel meer, veel jongens kennen elkaar en zijn ook vrienden.” Ondanks de extra lading was Breda niet bij machte om weer punten te pakken tegen Push. ,,Wij hebben nog niet de ervaring om dit over de streep te trekken, na de 3-2 werd het lastig. Het moet constanter. Ik maak me zorgen om de stand, maar niet over het einde. We zijn goed genoeg om punten te gaan pakken.”

Overige uitslagen:

Mannen, overgangsklasse A:

Zwart-Wit – Upward 3-2 (1-1).

Zwart-Wit deed met de winst goede zaken, maar moest er diep voor gaan. Hoewel het niet de beste wedstrijd was van het seizoen, werd deze na een spannend slot over de streep getrokken. Zwart-Wit blijft vijfde. Doelpunten Zwart-Wit: Daan Dekkers (2x) en Bas Scheer.

Eerste klasse D:

Forescate – Warande 3-0 (1-0).

Donderdag is deze wedstrijd al ingehaald na vorige week te zijn afgelast wegens coronagevallen bij de club uit Zuid-Holland. Voor rust deed Warande goed mee, erna niet meer.

Warande – Rijswijk 3-5 (2-3).

Ook hier maakte de tegenstander na de pauze het verschil. De Oosterhouters kwamen nog wel twee keer op voorsprong, maar wisten deze niet vast te houden. Doelpunten Warande: Mats Bloemsaat (2x) en Gijs Hulskorte.

Roomburg – Etten-Leur 4-2 (1-0).

Waar aan het begin van het seizoen Etten-Leur nog een knappe thuiszege boekte op Roomburg, daar wilde het in Leiden niet nog eens lukken. Twee doelpunten in de tweede helft bleken niet genoeg voor een goed resultaat. Doelpunten Etten-Leur: Niels van Son en Ralph van Wijk.

Tweede klasse B:

Pelikaan – Westland 0-1 (0-0).

Pelikaan was zeker niet de mindere in dit belangrijke treffen. Maar aanvallend wist de ploeg zich niet te belonen. De Roosendaalse doelman kreeg amper een bal te verwerken, maar werd na de pauze eenmaal toch gepasseerd en dat was ongelukkig via de stick van een teamgenoot.

Derde klasse D:

Souburgh – Tempo 3-6 (2-3).

Hoewel Tempo op het linkerrijtje mikt, moeten er in de huidige fase punten gepakt worden om in elk geval naar beneden afstand te kunnen nemen. In Alblasserdam lukte dit aardig. Hoewel er ook achterin wel geïncasseerd moest worden, bleven de Bergenaren ruim aan de goede kant van de score. Doelpunten Tempo: Tibo Smeets (2x), Paco Vingerhoets, Jimmy Nuytemans, Nick Matthijs Pepijn de Vos.

Vrouwen, overgangsklasse A:

Breda – Wageningen 2-1 (1-0).

Breda speelde degelijk, al was de ploeg niet in topvorm. De winst was wel verdiend en daarmee kan Breda met vijf punten achterstand in de achtervolging blijven op stadsgenoot en koploper Push. De voorsprong op rest bedraagt nu minimaal negen punten. Doelpunten Breda: Lohra Zaaijer en Kiki van der Kreek.

Push – Zwolle 4-1 (2-0).

Net als in de heenwedstrijd wist Push van Zwolle te winnen, maar tot de verpletterende vijftien doelpunten van destijds kwam het deze keer niet. Ook Push speelde niet haar beste wedstrijd van het seizoen, maar de winst kwam geen moment in gevaar tegen de hekkensluiter. Doelpunten Push: Sophie van Nieuwamerongen, Freeke van Dongen, Puk Holleman en Madelief Ringers.

Eerste klasse B:

Zwart-Wit – Rijswijk 2-0 (0-0).

Zwar-Wit wilde zich revancheren ten opzichte van vorige week en dit lukte. Het duurde wel tot na de pauze voor het verschil gemaakt kon worden. Doelpunten Zwart-Wit: Fleur van Gestel en Mayra Hos.

Warande – Alphen 2-3 (0-2).

Waar Warande vorige week nog een achterstand wist weg te werken, daar gebeurde dit tegen deze tegenstander niet. Warande speelde niet slecht, maar wist zich niet met de drie punten te belonen. Doelpunten Warande: Maud de Koning en Sam Hoorman.

Eerste klasse B:

Craeyenhout – Etten-Leur 5-2 (3-1).

Etten-Leur heeft de flow van voor de winterstop nog niet te pakken.Verdedigend stond het op zich wel beter dan een week geleden, toen een voorsprong nog in de slotfase werd weg gegeven. Doelpunten Etten-Leur: Inge Pellis en Manouk van den Enden.

Tweede klasse B:

Pelikaan – De IJssel 5-2 (3-2).

Net als vorige week werd ook nu op eigen veld de volle winst geboekt. Pelikaan schoot snel uit de startblokken en kwam vlot op 2-0. De gasten konden aanvankelijk aansluiten, maar Pelikaan trok de winst verdiend naar zich toe. Doelpunten Pelikaan: Sophie Nijmeijer (2x), Floor Bod, Julot van Gastel en Josephine Hoekstra.