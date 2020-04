Push-speelsters Groeneveld en Janssens revalideerden maandenlang voor één wedstrijd

Ze waren allebei heel hard op de weg terug van een kruisbandblessure en hadden als gezamenlijke doel terugkomen in de tweede seizoenshelft. Dat zit er niet in voor Annelot Groeneveld en Marjet Janssens van hockeyclub Push. ,,We wilden ons weer volledig bij de rest van het team aansluiten", aldus Janssens. En dat ging voorspoedig. Tijdens de eerste wedstrijd van de tweede seizoenshelft maakten ze hun eerste minuten weer. Maar een tweede wedstrijd volgde er nooit.

Voor beide hockeysters was het het eerste jaar in de hoofdmacht van Push. Van écht spelen is dus nog weinig gekomen. ,,Ik raakte in mei 2018 al geblesseerd", vertelt Groeneveld. ,,Dat was in mijn laatste jaar A, in voorbereiding op de play-offs destijds. Ik wilde naar de bal reiken, maar verloor mijn evenwicht. Ik ging door mijn knie en hoorde aan de knak meteen dat het niet goed zat. Maar mijn knie was zo dik dat de fysio niet goed kon zien wat er precies aan de hand was. Uiteindelijk concludeerde de orthopeed: je hebt geen kruisband meer."

Kruisband

Doordat het langer duurde voordat ze doorhadden wat er mis was, kon ze wel samen revalideren met haar teamgenoot. Janssens scheurde haar kruisband af op een - naar eigen zeggen - 'lullig moment', toen ze een shoot-out nam op een training. ,,Ook ik merkte meteen dat er iets mis was. Bij mij waren ze er gelukkig snel bij. Ik werd meteen geopereerd, in oktober datzelfde jaar."

Quote Het was voor iedereen van ons echt een schok. Het voelt alsof wij heel erg zijn benadeeld Annelot Groeneveld (Push)

Samen begonnen ze aan het revalidatietraject met als doel volle bak mee te draaien na de winterstop. Dat er nooit een tweede wedstrijd is gekomen door de coronacrisis, viel de speelsters rauw op het dak. ,,Het was echt wel even zuur. Anderhalf jaar verder en nog maar één wedstrijd kunnen spelen, is niet echt waar je op rekent. Je wilt heel graag terugkomen. Daarvoor doe je al die stomme squats en lunges bij de fysio. Dan is het heel even moeilijk te beseffen dat hockeyen er niet inzit. Er zijn natuurlijk wel belangrijkere dingen nu en dat begrijpen we ook. Het is balen, maar we hebben hopelijk nog genoeg jaren dat we in Dames 1 kunnen spelen", aldus Janssens.

Loopschema

Aanvankelijk lieten ze zich niet uit het veld slaan. ,,We kregen al snel een loopschema opgestuurd toen het ernaar uit zag dat het hockey even niet hervat zou worden. We hadden wel door dat we door moesten pakken. We wilden koste wat het kost een achterstand op de rest voorkomen. We hadden die achterstand namelijk eindelijk weer ingehaald", zegt Groeneveld.