Push op twee fronten vol ambitie de promotieklasse in

De beide coaches zijn ervaren clubmensen. René Ossel (61) en Pim Houben (34) coachen alweer langere tijd respectievelijk de mannen en de vrouwen en kennen elkaar ook goed. ,,Hij is mijn trainer nog geweest in de jeugd”, zegt Pim Houben over zijn collega. ,,Ook nu spreken we nog geregeld samen over hockeyzaken, al hebben we elk natuurlijk onze eigen verantwoordelijkheid.”

Houben was met zijn damesploeg afgelopen seizoen nog het meest succesvol. Pas in de slotwedstrijd werd een mogelijke plaats in de play-offs voor de hoofdklasse uit handen gegeven. ,,Daar waren we meer dan tevreden over. Play-offs waren vooraf geen doel, maar we zijn er wel heel dichtbij gekomen. Drie keer hebben we de doelstelling naar boven bijgesteld, dus we hebben een prima jaar gedraaid.”

Ik ben benieuwd naar wat de volgende stap zal zijn René Ossel

Dat geldt ook voor de mannen, die net als de vrouwen vorig jaar met een kampioenschap in de overgangsklasse promoveerden. René Ossel: ,,Ik ben tevreden met de stappen die er gemaakt zijn. Nu ben ik benieuwd naar wat de volgende stap zal zijn.”

Begin augustus zijn de voorbereidingen weer begonnen voor de nieuwe competitie. Ossel: ,,De meeste spelers zijn gebleven, alleen Jurriën Smits en Sem van Bezooijen zijn naar Zwart-Wit en Jannes Nuhn zit een halfjaar in Zweden. Van Zwart-Wit komt juist Yard van Poorten naar ons en Laurens van Leur keert terug van SCHC. Drie jongens komen erbij vanuit de jeugd.”

Ook Pim Houben heeft wat wijzigingen langs zien komen. ,,Noa Tabbers en de ervaren Brit Voss zijn weg. Drie jeugdspeelsters komen erbij, Meke van Heesch is terug na een lange blessure en Marjet Janssens, die gestopt was met het eerste, heeft het weer opgepakt.”

Moeilijk te voorspellen

De voorbereiding verliep goed, met voor beide teams onder meer de Breda Cup en oefenwedstrijden. De heren hebben vertrouwen in het nieuwe seizoen. René Ossel: ,,Fysiek is iedereen in orde, ook Lars Kloosterman is terug na een zware blessure. Hij is nog wel zoekende naar ritme en gevoel. We gaan het weer wedstrijd voor wedstrijd bekijken, maar willen wederom zo hoog mogelijk eindigen. De poule is heel moeilijk te voorspellen. Hurley komt uit de hoofdklasse, maar heeft toch weer drie Duitsers weten te halen. We houden vast aan ons proces en dan zullen we zien of een hoge klassering realistisch is. Ik verwacht vooral dat Nijmegen het goed gaat doen.”

Ook bij de vrouwen zal het op voorhand weer spannend worden. Volgens Houben kan zijn team niet langer de underdog spelen. ,,De kaart van onderschatting zijn we wel kwijt, ja. We vinden dat we sowieso in het linker rijtje horen. Met een schuin oog kijken we ook nu naar de play-offs. Het zit allemaal weer dicht bij elkaar, maar dat is ook leuk. Vooral van HIC en Huizen verwacht ik wel wat, zij hebben de play-offs gespeeld, maar promoveerden niet.”