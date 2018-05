Push-mannen naar play-offs na uitzege in Groningen, Zwart-Wit-vrouwen grijpen naast ticket

hockeyDoor te doen wat nodig was, in het hoge noorden bij Groningen winnen, hebben de mannen van Push zich verzekerd om een plaats in de play-offs om promotie naar de hoofdklasse. Doordat Klein Zwitserland niet verloor, eindigt Push als tweede en gaat het spelen tegen Nijmegen. De vrouwen van Zwart-Wit verloren met 2-3 en grijpen dus net naast een ticket voor play-offs.

MANNEN

OVERGANGSKLASSE A

Were Di – Breda 1-0 (0-0).

In een derby in Tilburg wist Breda in zijn laatste wedstrijd niet meer te scoren. De thuisclub deed dit wel en pakte hiermee meteen de volle winst. Breda eindigt als negende in de poule en speelt ook komend seizoen in de overgangsklasse, dat dan wel het derde niveau van Nederland is.

OVERGANGSKLASSE B

Groningen – Push 2-4 (1-1).

Push moest diep gaan, maar de lange reis bleek uiteindelijk niet voor niets. Tweemaal werd een achterstand weggepoetst door Siebe Bos en Bart Mabelis. Na rust liepen de Bredanaars alsnog verdiend uit via Joost Vinju en Floris van der Kroon. Push speelt op Eerste Pinksterdag eerst thuis, de zaterdag erop uit en eventueel een dag later eveneens in Nijmegen. De winnaar speelt vervolgens om promotie.

Victoria – Zwart-Wit 5-0 (4-0).

Met het oog op de play-offs werden meerdere spelers gespaard. Voor de pauze kon Victoria hiervan dankbaar profiteren. Zwart-Wit speelde na rust wel beter, maar scoorde niet. Het speelt zondag thuis tegen Huizen, de zaterdag en eventueel zondag erop vindt de beslissing om een plaats in de promotieklasse in het Gooi plaats.

EERSTE KLASSE B

Ring Pass – Warande 3-0 (2-0).

In een duel bij de kampioen speelden de Oosterhouters leuk mee, maar Ring Pass had voorin meer kwaliteit om het verschil te maken. Warande eindigt het seizoen als zevende en nam tevens afscheid van een handvol spelers.

Rijswijk – Etten-Leur 1-1 (1-0) Bonuspunt Rijswijk.

Etten-Leur wilde in de slotwedstrijd de vijfde plaats vasthouden en dit lukte. Dit betekent voor de Etten-Leurse mannen de hoogste eindklassering ooit. Knap, want gezien de ervaring die een jaar geleden vertrokken is, was handhaving vooraf een realistische doelstelling. In en tegen Rijswijk kwam de ploeg voor de pauze op een achterstand, maar na rust trok Pieter Riemens deze verdiend recht. Er volgden nog meerdere strafcorners en daarmee kansen op de volle buit, maar gescoord werd er niet meer. De shootouts waren vervolgens voor de thuisclub.

DERDE KLASSE A

MOP – Zevenbergen 5-3 (2-2).

Pelikaan - Tempo 5-2 (2-0).

De mannen van hockeyclub Pelikaan hebben de derby van West-Brabant tegen Tempo voor de tweede maal dit seizoen ruim gewonnen. Op sportpark Hulsdonk werd het 5-2, waarmee de Roosendalers goede zaken doen bovenin en de goede reeks van de gasten uit Bergen op Zoom doorbroken wordt.

VROUWEN

OVERGANGSKLASSE B

Push – HCKZ 1-4 (1-2).

Push speelde niet meer om de bovenste plaatsen en een plaats in de promotieklasse was al enkele weken zeker. Marleen Jochems bracht haar club in de openingsfase nog wel op een voorsprong, maar Klein Zwitserland bleek voorin toch scherper. Coach Stan Huijsmans nam na drie seizoenen afscheid, hij vertrekt mogelijk naar Duitsland of Spanje.

EERSTE KLASSE

Breda – Schaerweijde 0-3 (0-2).

Breda had tegen het gepromoveerde Schaerweijde bij twee tegendoelpunten de pech dat de bal van richting werd veranderd. Voor de pauze was er nog wel een grote kans op de gelijkmaker, maar uiteindelijk wist Breda in het slotduel op eigen veld niet meer te scoren.

Oss – Warande 4-6 (1-4).

In en tegen Oss profiteerde de ploeg voor rust van een gewijzigde tactiek bij de thuisclub. Na rust herpakte Oss zich, maar de laatste drie punten van deze jaargang gingen na een doelpuntrijk duel mee naar Oosterhout. Voor Warande scoorden Annelot van Iersel (2x), Pam Ligtvoet (2x), Naomi Weterings en Demi van der Geer.

Zwart-Wit - Fletiomare 2-3 (0-3).

De eindfase van de wedstrijd was aantrekkelijk en spannend maar de 2-3 van Maxime in 't Veld kwam voor de thuisploeg te laat. Feltiomare kroonde zich via deze overwinning tot kampioen van de eerste klasse.

Craeyenhout – Etten-Leur 4-1 (3-0).

In Den Haag speelde Etten-Leur vrijuit, maar de thuisclub had nog alle belang bij de punten. Het had de vierde plaats met het oog op promotie niet in eigen hand, maar deze kwam er wel. Etten-Leur wist na de pauze de eer nog te redden dankzij Mariëlle de Boer. De ploeg sluit haar debuutseizoen in de eerste klasse af met zeven punten en de laatste plaats, maar Etten-Leur mag in de laatste week van juni nog spelen om handhaving tegen een nog onbekende nummer vier uit de tweede klasse.

DERDE KLASSE

Voorne – Pelikaan 3-2 (0-1).