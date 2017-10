Push-mannen gedeeld koploper, vrouwen kloppen Helmond

OVERGANGSKLASSE B Push - Phoenix 3-2 (0-0). Push was heer en meester, het verzuimde alleen voor rust al de wedstrijd op slot te gooien want veel kansen werden gemist. Lennart Smits, Christiaan Teeuwen en Bart Mabelis bezorgden de Bredanaars alsnog drie punten, waardoor Push samen met Laren gedeeld koploper blijft.

Zwart-Wit - HCKZ 4-5 (2-2). Hoewel de nederlaag uiteindelijk nipt was, had Zwart-Wit het vooral na de pauze lastig tegen Klein Zwitserland. Na 2-5 kwam de ploeg terug, maar dit gebeurde te laat.

EERSTE KLASSE B Pollux - Warande 1-2 (1-1). Warande creëerde een veldoverwicht, maar had net als vorige week moeite met scoren. Uiteindelijk kwam de ploeg na rust toch op voorsprong en deze werd niet meer weggegeven. Teun de Pont en Raphaël Korse maakten in Vlaardingen de Oosterhoutse doelpunten.

VROUWEN OVERGANGSKLASSE B Helmond - Push 0-4 (0-2). In Oost-Brabant boekte Push een verdiende zege en al binnen enkele minuten stond de ploeg op een 0-2 voorsprong. Babette Naalden scoorde twee maal, Pien Holleman en Marleen Jochems waren eveneens trefzeker. Push staat met de winst voorlopig vierde in de stand.

EERSTE KLASSE B Etten-Leur - Schiedam 1-4 (0-2). Mirthe Monden bracht na rust de spanning even terug, maar tegenstander Schiedam bleek over twee helften gewoon te sterk.

EERSTE KLASSE C

De Hopbel - Warande 0-1 (0-0).

In Schijndel trof Warande een ploeg uit de top vier, waarvan het zelf al enkele weken de aanvoerder is. Het duel kende mogelijkheden voor beide teams, maar de Oosterhoutse vrouwen hielden wederom hun eigen doel schoon. Okki van der Plas scoorde wel na de pauze en dat was voldoende voor weer een driepunter.