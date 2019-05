Push leeft nog ondanks nederlaag tegen Laren, dubbele winst voor Etten-Leur

hockeyIn theorie had degradatie voor de hockeyers van Push een feit kunnen zijn geweest, zover is het echter nog niet. Zelf verloor de ploeg op eigen veld met 3-5 van Laren, maar aangezien elders in Breda Zwart-Wit verloor van hekkensluiter HBS, kan Push de dans nog ontspringen en spelen voor handhaving in de promotieklasse. Op de laatste speeldag over twee weken spelen Zwart-Wit en Push aan de Galderseweg nog tegen elkaar.

MANNEN

PROMOTIEKLASSE

Zwart-Wit - HBS 2-3 (1-3).

Voor HBS was dit duel vooraf een laatste strohalm en deze lijkt de club uit Bloemendaal gepakt te hebben. Voor rust gaf Zwart-Wit niet thuis, er waren wel kansen maar deze werden niet benut. Na de pauze deed de thuisclub eveneens weinig met de mogelijkheden. HBS was juist effectief, waardoor uiteindelijk twee rake strafcorners van Imre van de Laar onvoldoende bleken.

Push - Laren 3-5 (1-2).

De Bredanaars, die vooral na de winterstop veel punten hebben laten liggen, wisten vooraf dat het maar om één ding zou gaan tegen Laren: winnen. Maar dan zou er achterin zorgvuldiger moeten worden gespeeld dan de laatste maanden nog wel eens het geval was.

De aanvallen van de gasten waren gevaarlijk. Dit bleek al na zes minuten. Een eerste aanval werd nog afgeslagen, waarna er nog een volgde. Uit de scrimmage werd het 0-1 via Matthew Willis. Uiteindelijk maakte tien minuten voor rust Joost Vinju toch 1-1, maar lang duurde de vreugde niet. Nadat doelman Stijn Vernes nog knap een strafbal had gekeerd, moest de Etten-Leurse goalie kort erna voor een tweede keer vissen. Tim Bakker tekende voor 1-2, waarna een uitspeelcorner van Max Kreft tot nog een gelijke ruststand betekende.

Push zou in de tweede helft wederom snel op achterstand komen, welke in de slotfase op liep tot 2-5 door twee doelpunten van Robbert van de Peppel en één van Frederick Morris. Bart Mabelis maakte twee minuten voor het einde nog 3-5, maar het was al te laat.

Push-coach Stefan Duyf was realistisch na afloop. ,,Ik zei vooraf tegen de jongens: als je deze niet wint, wordt het heel erg lastig. Theoretisch doe je nog mee, maar we hebben wel een hele moeilijke uitgangspositie om het netjes te zeggen. We haalden qua niveau niet alles eruit wat er in zat.”

OVERGANGSKLASSE A

Breda - Leonidas 4-2 (1-0).

Na de zure nederlaag vorige week moest Breda winnen om in het spoor te blijven. Dit gebeurde en was verdiend, al waren de gasten na rust ook gevaarlijk. De Australiër Harrison Page maakte er twee, Rick Doorenbos en Emiel Willems vonden eveneens het doel namens Breda.

EERSTE KLASSE B

Roomburg - Warande 4-2 (4-0).

Warande begon zwak in Leiden, de organisatie stond niet goed en voor rust profiteerde de thuisclub hier optimaal van. Na de pauze liep het beter en Raphaël Korse scoorde twee maal tegen. Hierbij zou het echter blijven. Warande is nog niet helemaal veilig, maar in de drie duels die in deze klasse nog te gaan zijn, moeten er dan gekke dingen gebeuren.

Etten-Leur - Groen-Geel 3-1 (0-0).

Etten-Leur kende een matige eerste helft, waarin het zich teveel liet meeslepen door het spel van de gasten. Na rust werden de flanken meer benut en dit leverde kort na elkaar treffers op van Jurriën Smits en Stefan Werner. Groen-Geel kwam op 2-1, waarna Floris Hendricks alsnog de wedstrijd besliste.

TWEEDE KLASSE B

Drunen - Pelikaan 4-3 (3-1).

DERDE KLASSE B

Dopie - Tempo 5-0 (1-0).

VROUWEN

PROMOTIEKLASSE

HGC - Push 2-2 (1-1).

Hockeyend was Push in Wassenaar niet minder, het punt was verdiend. Maartje Pierik en Carlijn Tukkers (strafbal) scoorden voor Push, dat ondanks de elfde positie de handhaving nog in eigen hand heeft.

EERSTE KLASSE B

Zwart-Wit - Breda 2-2 (0-1).

Kampioen Breda kwam in de stadsderby op voorsprong via Jet Flapper en na rust maakte zij ook de 0-2. Zwart-Wit knokte zich knap terug en wist in de slotfase via Lotte Gielen en Marre van Poppel nog langszij te komen.

Zara-Lee Wang scoorde tegen Roomburg.

Warande - Roomburg 2-0 (0-0).

Warande moest geduld bewaren, maar na de pauze werd verdiend het verschil gemaakt door Pien Stienen en Zara-Lee Wang.

TWEEDE KLASSE B

Etten-Leur - Groen-Geel 2-1 (1-0).