Push-heren winnen ook derde thuisduel niet, Pelikaan kopje onder tegen Pijnacker

MANNEN

OVERGANGSKLASSE A

Zwart-Wit - Berkel & Rodenrijs 2-3 (2-2).

Zwart-Wit bewees zich geen dienst tegen de gepromoveerde Zuid-Hollanders. Een vroege 0-2 achterstand werd nog voor rust weggepoetst door Martijn van de Laar en Camiel Verstraten, maar in het derde kwart viel de beslissing aan de andere kant.

OVERGANGSKLASSE B

Huizen - Breda 6-0 (3-0).

In een poule waar veel mogelijk is, kende Breda een offday. Het kreeg in het Gooi wel wat kansen, maar Huizen was duidelijk effectiever.

Push - Xenios 3-3.

Push-coach Stefan Duijf kon er kort over zijn. “Schandalig. We lieten echt niks zien. We verloren al twee keer thuis. We kregen een derde mogelijkheid om dat recht te zetten, dan vond ik dat je dat absoluut moest benutten. Toch stonden we dan zo met elkaar op het veld. En dat na de enorm goede trainingsweek die we hadden. We mochten blij zijn dat we nog een punt hadden.”

Aanvoerder Rogier Bantje noemde het gelijkspel ondermaats. “Pas in kwart drie en vier dachten we met z’n allen ‘oh, misschien moeten we eens iets gaan doen’.” De aanvoerder was in het geheel niet tevreden over de seizoenstart. “Het was natuurlijk altijd even kijken als het seizoen begint, maar we hadden zeker niet gehoopt om na vijf wedstrijden er maar twee gewonnen te hebben. Maar goed, dit is hoe we nu zijn. Het was niet de eerste keer dat we het niet lieten zien. En daarom was het belangrijk dat we even realistisch gingen worden. We moeten niet te veel bezig zijn met het einde van het seizoen en wedstrijd per wedstrijd kijken hoe het ging.”

Mabelis (voorgrond) scoort van dichtbij de 1-0 voor Push. © Pix4Profs / Joris Knapen

Mabelis (links) viert het doelpunt met zijn ploeggenoot. © Pix4Profs / Joris Knapen

Het publiek in Breda werd op zes doelpunten getrakteerd. © Pix4Profs / Joris Knapen

EERSTE KLASSE B

De IJssel - Warande 5-0 (4-0).

Warande heeft veel blessures en kon slechts beperkt wisselen. De winst van vorige week kreeg geen vervolg, al voor rust was het duel beslist.

Hudito - Etten-Leur 1-3 (0-0).

Etten-Leur wist dat het aan de ervaren thuisclub uit Delft een zware kluit zou hebben, maar vanaf het begin werden de gemaakte afspraken goed uitgevoerd. Na een doelpuntloze eerste helft betaalde het goede spel zich alsnog uit, via Frank van de Wiel (strafbal), Jules Vugts en Pieter Riemens werd een verdiende 0-3 voorsprong opgebouwd, de tegentreffer viel pas aan het einde.

TWEEDE KLASSE B

Pelikaan - Pijnacker 2-3 (1-1).

Pijnacker leek vooraf een prima tegenstander om voor de eerste zege te gaan. Lange tijd ging dit goed. Pelikaan speelde met durf en veel inzet. Aanvankelijk leverde dit voor beide doelen enkele schoten voorlangs op. Vlak voor het eind van het eerste kwart maakte Wout Voorderhaak uit een scrimmage er toch 1-0 van. Prettig voor Pelikaan, maar de laatste weken leerden dat dit geen garanties gaf. Nog voor de pauze werd het uit de rebound van een strafcorner 1-1, toen Nils Lindeman de bal van twee meter hoog uit de lucht alsnog binnen schoot.

Nog in het derde kwart maakte Wout Voorderhaak alsnog de 2-1, na enkele tegenstander te hebben gepasseerd en daarna de doelman met een afstandsschot te verschalken. In het vierde kwart leken de Roosendalers op twee gedachten te hinken: verdedigen of voor de derde gaan. Het laatste gebeurde. Hij leek te zijn gevallen, maar wegens afhouden werd deze afgekeurd, waarna ook een volgende kans nog gekeerd werd. In de slotfase werd de voorsprong volledig weggegeven: uit een strafcorner maakte Matthijs Smith de 2-2, waarna anderhalve minuut voor het einde Mike van Rijn ook nog 2-3 liet aantekenen uit een counter.

Pelikaan-aanvoerder Daniël Verstraten baalde ervan gezien de stijgende lijn van de laatste weken. “Veel teams stonden dicht bij elkaar, we verdienden de drie punten. We wilden zelf iets te graag en dan gebeurde dit. We misten ervaring en slimheid.”

Pelikaan-aanvoerder Daniël Verstraten miste ervaring en slimheid bij een jong verliezend Pelikaan. © Pix4profs/Iman Fase

DERDE KLASSE B

Gouda - Tempo 3-2 (0-1).

VROUWEN

OVERGANGSKLASSE B

Push - Voordaan 5-1 (1-0).

Push moest hard werken voor een voorsprong, maar na rust ging het vlot. Sophie van Nieuwamerongen (3), Mijntje van Campen en Puk Holleman scoorden.

Gooische - Breda 1-1 (1-0).

Het gepromoveerde Breda begon niet goed en liep voor rust een achterstand op. Na de pauze liep het beter en Leonoor van Dijk zorgde alsnog voor een punt.

EERSTE KLASSE B

Zwart-Wit - Westland 5-3 (2-2).

Michelle Beentjes (3), Suus Schagen en Marre van Poppel waren op eigen veld trefzeker. Zwart-Wit was sterker, maar gaf de tegentreffers te makkelijk weg. De zege was wel de tweede op rij.

Zoetermeer - Warande 1-2 (1-0).

Pam Ligtvoet en Renske Leenaarts zorgden voor de winst.

Alphen - Etten-Leur 0-2 (0-1).

Het gepromoveerde Etten-Leur is weg van de laatste plaats na de fraaie uitzege in Alphen aan den Rijn. Mirte Monden voor rust en Jet Flapper erna zorgden voor 0-2, waarna de laatste tien minuten nog even zwaar waren.