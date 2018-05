Push doet zichzelf tekort in eerste play-off-duel

De winnaar van de 'best of three' speelt vervolgens om een plaats in de hoofdklasse tegen het Amsterdamse Pinoké. Push deed zichzelf met het resultaat op eigen veld lelijk tekort. De thuisclub was het meest in de aanval, maar scoorde te weinig. Mede omdat Stefano Wienen een zeer goede pot keepte bij Nijmegen. Uit een strafcorner had voor rust Gijs van de Ven de score geopend, maar daarbij bleef het namens Push.