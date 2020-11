PSV Vrouwen blijft sponsoren strikken in een tijd dat niks makkelijk te verkopen is

‘Vrouwen­voet­bal gaat deze crisis zeker ook voelen’

2 april Vanzelfsprekend is de impact van de coronacrisis ook op het vrouwenvoetbal in Nederland groot. De Leeuwinnen komen op zijn vroegst pas weer in september bij elkaar. Zorgen zijn er over de eredivisie voor vrouwen. ,,De clubs gaan deze crisis ook voelen.’’