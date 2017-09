Promovendus Blauw-Wit wil ook in eerste divisie bovenin meedraaien

Basketbal-minnend Roosendaal heeft slechtere tijden gekend. Voor het eerst in de geschiedenis van de plaatselijke basketbalvereniging zijn de mannen van Blauw-Wit dit seizoen doorgedrongen tot de landelijke eerste divisie. Twee jaar geleden speelde de ploeg nog in de regionale tweede klasse, maar twee promoties in evenzoveel seizoenen brachten de Roosendalers naar nationaal niveau.

De titel werd gepakt in de tweede klasse, een jaar later gevolgd door een tweede plaats en promotie via de play-offs. Aan de wieg van de successen staat Gregory Tjin-A-Koeng, trainer-coach en net bezig aan zijn derde seizoen bij Blauw-Wit. "Mijn doelstelling voor dit seizoen was bij de eerste vijf eindigen, nu, na twee duels, zeg ik: 'top-4'" Tot nu toe ging een wedstrijd verloren (73-60 bij Almere Pioneers) en werd thuis tegen De Hoppers gewonnen (70-60). Dit weekeinde speelt Blauw-Wit bij BV Hoofddorp.

Intrinsieke motivatie

Tjin-A-Koeng (37) is dus niet bang om zich ambitieus uit te spreken, zo blijkt. "Toen we net gepromoveerd waren uit de tweede klasse heb ik gezegd dat we wederom voor promotie gingen. En ook dat lukte," zegt hij. "De spelers weten dat we de lat hoog leggen. Noem het 'intrinsieke motivatie'. Maar eigenlijk hoef ik de groep nauwelijks te motiveren. Die is van zichzelf gretig genoeg." Toch vraagt het wel iets meer van de spelers, het basketballen op eerste divisie-niveau. Tjin-A-Koeng: "Iedereen traint vier keer per week. Tweemaal een centrale basketbaltraining, tweemaal gaat men naar de sportschool voor het puur fysieke werk." Tjin-A-Koeng vervolgt: "Wij moeten het niet van onze lengte hebben, zijn een klein team. We willen snel basketbal spelen, attractief en met veel pressie. Om dit te bewerkstelligen is veel arbeid nodig, gelukkig zijn mijn basketballers zich daarvan bewust."

Niet in de laatste plaats ligt een grote mate van continuïteit ten grondslag aan de prestaties van Blauw-Wit. "We hebben de afgelopen jaren kunnen bouwen op een redelijk vaste basis. Telkens hebben er maximaal twee a drie wijzigingen in de selectie plaatsgevonden," weet Tjin-A-Koeng. "Daarbij zijn er jongens vanuit de jeugd, van U20, doorgestroomd naar de eerste selectie. Nu heb ik er zelfs een jongen van 16 jaar bijzitten, Armand Bandu. Gaaf toch, dat zo'n jonge gast nu al toe is aan dit niveau."

Teamproces

Tjin-A-Koeng, die eerder onder meer in Breda bij Barons werkzaam was, ziet ook het teamproces als een weg naar succes: "Misschien is dat wel mijn grootste kracht: het smeden van een echt en hecht team, een vriendenploeg zoals je wilt. Dus hoort het erbij dat je gezamenlijk nog wat drinkt na een training of wedstrijd. Daarnaast is Blauw-Wit een relatief kleine vereniging en is het contact met de achterban belangrijk. Het is daarom van belang dat spelers na een duel hun neus laten zien bij sponsoren en supporters."