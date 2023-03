Profwielrenner als kartrekker in het handbal: ‘Teamsport past eigenlijk veel beter bij mij’

In de jeugd bleek al snel dat Van Ginneken aanleg had voor zowel het wielrennen als het handbal. Het leverde hem op zijn vijftiende al een plek op in het eerste team van Heerle, maar na twee seizoenen viel zijn keuze toch op de fiets. ,,De keuze voor de koers is uiteindelijk goed uitgepakt. Maar ik zei toen al gelijk dat ik ooit nog terug zou komen als handballer.”

In het oranje tenue van Roompot was hij jarenlang prof en reed hij de mooiste klassiekers, maar dat avontuur kwam ten einde toen zijn ploeg ermee ophield. Tot een nieuw profcontract kwam het vervolgens niet. ,,Ik kon nog wel bij een wat kleinere ploeg gaan rijden, maar eigenlijk vond ik het wel mooi geweest. Ik had er niet meer zo veel plezier in als eerst.”

‘Heerlese handbal op zijn gat’

Terwijl hij met zijn racefiets de hele wereld zag, bleef hij altijd het handbal in de gaten houden. Met lede ogen zag hij aan hoe zijn dorpsclub afgleed. ,,Het Heerlese handbal kwam wel een beetje op z'n gat te zitten en er werd meer energie gestoken in de derde helft dan in de wedstrijd.” Om die reden vertrokken talentvolle spelers dan ook met regelmaat naar ambitieuzere clubs.

Toen hij zijn fiets in de schuur parkeerde, werd het tijd om zijn belofte in te lossen. Een maand na het beëindigen van zijn wielercarrière was hij alweer aangesloten bij het Heerlese handbalteam. ,,Er zijn momenten waarop ik handbal gewoon leuker vind dan wielrennen. Dat is eigenlijk altijd zo geweest, maar ik kreeg met de fiets gewoon kansen die ik moest grijpen. Een teamsport als handbal past eigenlijk veel beter bij mij.”

,,De wielerwereld is echt heel mooi, maar het heeft altijd aan me geknaagd dat je het toch vaak individueel moet doen”, zegt Van Ginneken, die als teamspeler snel werd aangewezen als aanvoerder bij het handbalteam. Sinds zijn terugkeer werd hij een van de kartrekkers van het handbalteam.

Terugkeer

Veel talentvolle spelers die waren gestopt of naar een hoger niveau waren vertrokken, werden overtuigd om terug te komen naar het eigen dorp. Het zorgde voor een ommekeer op de club en twee maal op een rij zijn ze kampioen. Op 30-jarige leeftijd, dertien jaren na zijn vertrek, is Van Ginneken met Heerle terug in de hoofdklasse.

,,Het handbal is veel meer gaan leven”, zegt de aanvoerder. Het werd dit seizoen al snel duidelijk dat Heerle een van drie teams was dat in de kopgroep van de competitie zou strijden om het kampioenschap. Toen hun eigen tegenstander niet op kwam dagen, mocht de dorpsclub de punten bijschrijven en was het wachten op de fotofinish.

Van Ginneken ging met teamgenoten naar Hellevoetsluis om te kijken bij de concurrentie en zag de resultaten precies de goede kant op vallen. De drie kampioenskandidaten eindigden met exact hetzelfde puntenaantal, maar het doelsaldo van Heerle was het beste. ,,Natuurlijk speel je het liefste zelf, maar deze hele middag was een belevenis. Eerst de spanning bij de andere wedstrijd en daarna natuurlijk het feest bij ons.”