Profronde Etten-Leur afgelast: ‘Geen toprenners, geen kwaliteit, geen ronde’

Vuelta Breda gelooft niet in Vuelta-vloek: ‘We breien en haken verder’, ‘Maar haal er wel meer wielermen­sen bij’

30 april Wat al gevreesd werd, is nu ook de keiharde werkelijkheid: geen Vuelta dit jaar in Breda en omstreken. Wat betekent dit voor alle breiers, cursisten Spaans en andere liefhebbers van de wielersport? Doorgaan met breien, studeren en nadenken over hoe het beter kan, in ieder geval.