Princenbosch begint seizoen met overwinning op de landskampioen

,,Een mooie start van de competitie. Zoiets mag je vieren", was de eerste reactie van Berend den Engelsman van Princenbosch. ,,We hadden van Houtrak nog nooit gewonnen. Maar nu ging het in de ochtend al vrij aardig. We speelden sterke partijen, maar alleen Richard Beenackers en Rilan van Opstal wisten 'm over de streep te trekken", vertelde hij over de foursomes. ,,We gingen met 4-2 achterstand de lunch in, maar je merkte wel dat iedereen in vorm was. En dat Houtrak ons serieus nam. Dat is een mooi compliment."