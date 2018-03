Primeur voor volleyballers De Burgst, vrouwen Symmachia halen uit

MANNEN

TWEEDE DIVISIE D

Kraftwell Symmachia - Volley Zuid 2-3.

,,We speelden misschien wel de beste wedstrijd van het seizoen", vertelde coach Bart van Driel na afloop. ,,Het was een echte teamprestatie dat we twee sets wisten te winnen. We hebben hard gewerkt en wanneer het even tegenzat rechtten we daarna weer de rug."

Forza Schouwen-Duiveland - Spie/De Burgst 1-3.

,,Na twee verkrampte sets gaf ik aan dat de jongens vrijer moesten gaan spelen. Dat pakten ze goed op", zei de trotse trainster Ans de Graag. ,,We hebben de smaak te pakken, maar zijn er nog lang niet."

DERDE DIVISIE A

City Bril Krimpen 2 - ROWI 4-0.

,,Het was kansloos", stelde ROWI-aanvoerder Dave van Meer na afloop. ,,We kregen hun service niet onder controle en hebben geen fatsoenlijke aanval geproduceerd. Er was sprake van een collectieve off-day."

Jola Olympus - Maatwerkers VCN 2 (0-4).

,,In alles was deze opponent een maatje te groot", stelde coach Floran Zwegers. De trainer baalde van de eerste set (22-25): ,,Eigenlijk moeten we die pakken."

Next Volley Dordrecht 2 - Cegelec Zuvo 4-0.

In de eerste set waren de bezoekers uit Zundert dicht bij de setwinst (25-23). Daarna moest de ploeg van coach Huub van Caam zijn meedere erkennen in de Dordrechtse opponent.

Atak'55 - Nuvoc 4-0.

,,Dit was ons allerbeste duel", jubelde trainer Jack Koppers, die spelverdeler Maik Siemons complimenteerde. ,,Hij zorgde voor de ruime setstanden. Alles klopte, van verdediging tot aanval."

VROUWEN

EERSTE DIVISIE B.

IMS/Voltena - Sliedrecht Sport 2 3-1.

,,Geen topvolleybal, maar vechtvolleybal", concludeerde trainer-coach Jo Rullens, die bij een nederlaag de titelkansen in rook zou zien opgaan. ,,Het had ook zomaar andersom kunnen zijn, maar door strijd winnen we."

DERDE DIVISIE A

Kraftwell Symmachia - Spie/De Burgst 4-0.

,,We hadden de wedstrijd volledig in handen en hadden genoeg speling om af en toe een foutje te maken", aldus een tevreden Kraftwell Symmachia-coach René van Nielen.