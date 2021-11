Pleun van der Plas gaat van debuut voor Oranje naar de congreszaal: ‘De adrenaline gierde de hele dag nog door mijn lijf’

De Madese hockeyster Pleun van der Plas (26) debuteerde woensdagavond in een volgepakt Wagener stadion voor het Nederlands team tegen België (3-1). Een dag later gierde de adrenaline nog door haar lijf. ,,Spelen voor eigen publiek, het volkslied horen, het was waanzinnig.”

Stel je even voor: de ene dag speel je voor duizenden uitzinnige hockeyfans je allereerste interland en de volgende dag sta je een presentatie te geven op een congres voor kindergeneeskunde. Best een groot contrast. Ja, het was wel even schakelen, geeft Pleun van der Plas toe. ,,De adrenaline gierde de hele dag nog door mijn lijf, dan kost het wel even om je te concentreren op een praatje voor een groep artsen. Gelukkig is het goed gegaan”, zegt ze met een lach.

Ze kon er ook niks aan doen dat het zo liep; dat congres stond al even in haar agenda, dat ze zou debuteren in Oranje wist ze pas een week van tevoren.

Schaduwgroep

Van der Plas, die de afgelopen jaren alles won wat er te winnen viel met topclub HC Den Bosch, is nog niet heel lang in beeld bij Oranje. In september sloot ze aan bij een grote trainingsgroep die is samengesteld voor de wedstrijden die Nederland dit najaar in de Pro League speelt. Daarvoor maakte ze nooit deel uit van de nationale selectie - en ook niet van de schaduwgroep van hoofdklassespeelsters die sinds een paar jaar bestaat. ,,Ik had daarom ook niet helemaal verwacht dat ik al geselecteerd zou worden voor een interland. Andere meiden zijn al veel langer in beeld, ik zit doe pas een paar weken mee.”

Maar bondscoach Alyson Annan durfde het wel aan met haar. De reden? Die liet Annan in het midden, behalve dan dat Van der Plas het goed had gedaan in de trainingen en bij haar club.

Na drie dagen ‘intern’ te zijn geweest met het Nederlands team stond ze woensdag in het Oranje-tenue op het veld. Beseffen doet ze het een dag later nog niet helemaal. ,,Alles gaat zo snel, het overkomt je wel allemaal een beetje. Maar alle fans, het stadion, het volkslied: ik ben dankbaar een trots dat ik dit heb mogen meemaken.”

Kans

Bij Den Bosch wordt Van der Plas al jaren door veel internationals omringd. Maar zelf droeg ze tot gisteten dus nog nooit het shirt van Oranje. ,,Het is voor mij en in het team nooit een ding geweest. Iedereen gunt elkaar alles en gaat normaal met elkaar om. Tuurlijk denk je weleens: krijg ik een keer de kans? Maar het is ook topsport. Je moet blijven vechten. En er is gewoon heel veel concurentie.”

Daarover gesproken: de komende weken gaat bondscoach Annan bepalen met welke kerngroep ze toe wil werken naar het WK van volgend jaar in Nederland en Spanje. Durft Van der Plas al te hopen op meer? ,,Hopen wel. Maar ik weet niet of dat na een interland moet of kan verwachten. Dat is allemaal aan de bondscoach.”