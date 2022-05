Pirates of the Caribbean geeft Lindsay van Zundert een boost: ‘Dit is wat ze nodig had’

Breda leeft nog na cruciale uitzege bij Helmond, Pelikaan is gedegra­deerd

Waar in dezelfde poule Push kampioen werd, daar speelden de mannen van Breda een cruciaal duel bij Helmond. Verlies had bijna zeker degradatie betekend. Breda pakte met een 2-4-uitzege knap de tiende plaats terug en mag nog hopen op handhaving in de overgangsklasse via beslissingswedstrijden.

15 mei