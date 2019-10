Pieter Buist laat tegenstander bloeden en behoudt ongeslagen status bij ONE Championship

Pieter Buist kende een moeizame eerste ronde tegen de nog ongeslagen Australiër Antonio Caruso. The Archangel kreeg ook wat ongelukkig een stoot van Caruso in zijn edele delen, waardoor de partij nog even stil werd gelegd. In de tweede ronde kwam Buist beter in de wedstrijd en kreeg hij opponent Caruso met een trap en een aantal klappen aan het bloeden. Die ronde was dan ook duidelijk in het voordeel van de Bredase vechter.

De laatste ronde begon Buist ook voortvarend en had hij ook de overhand. Opnieuw kreeg Caruso een aantal keren de knie van Buist in zijn gezicht. En dus was de ronde voor de Bredanaar en is Caruso zijn ongeslagen status kwijt. Daarmee heeft Buist ook nog eens zijn track record in het MMA opgevijzeld: het was zijn tweede overwinning voor ONE Championship en zijn zestiende in totaal. Daar tegenover staan vier nederlagen.

Volledig scherm Pieter Buist kreeg in de eerste ronde nog een stoot ónder de gordel © ONE Championship

Zijn eerste partij voor ONE, tegen de Japanner Kota Smioishi, was ook al een spectaculaire. Buist won op knock-out nadat hij zijn opponent drie knietjes in zijn gezicht gaf. Daarna rende hij juichend door de kooi en was hij door het dolle heen. ,,Alles kwam eruit. Ik weet nog dat ik in een koeiestal heb staan vechten en me op een WC op moest warmen. En de eerste keer dat ik kampioen werd, kreeg ik 300 euro. Voor dat bedrag had ik zelf tafels moeten verkopen. Als je dan ziet waar ik nu sta, mag ik alleen maar dankbaar zijn. Ik kan nu van mijn sport leven”, zegt Buist, die via een geleidelijke weg uiteindelijk de wereldtitel van ONE hoopt te veroveren.