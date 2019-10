Pieter Buist eind oktober in Jakarta tegen ongeslagen Australiër

hockey Push-vrou­wen aan de leiding in overgangs­klas­se, hattrick Floris Hendrickx helpt Et­ten-Leur aan zege

29 september De dames van Push versloegen in eigen huis de dames van Leiden met 3-1 en gaan nu aan kop in de overgangsklasse. De mannen van Zwart-Wit zetten met een ruime thuiszege op Ede hun sterke opening van het seizoen voort. De druiven waren in de andere overgangsklasse voor de mannen van Push juist erg zuur. De hockeyvrouwen van Etten-Leur hebben in Breda de derby tegen Zwart-Wit knap met 1-1 gelijkgespeeld. De Etten-Leurse mannen wonnen ook hun derde duel dit seizoen, maar zien wel op doelsaldo Schiedam de koppositie overnemen.