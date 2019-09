Pieter Braun ‘jongleert met de vorm’ om te slagen op de meerkamp

Trainer worden van Voltena komt voor Bredanaar Johan van Vliet als een prachtkans

19 september De volleybalsters van IMS/Voltena gaan hun tweede jaar in de topdivisie in met een nieuwe trainer voor de groep. Bredanaar Johan van Vliet, die in de voorbereiding met het wegvallen van de zussen Van Driel geconfronteerd werd, maar monter aan het seizoen begint.