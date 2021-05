Pieter Bos nieuwe coach hockeyers Zwart-Wit

De keuze voor Zwart-Wit neemt voor Bos en zijn vaste assistent Miguel Koning (38, eveneens uit Utrecht)de nodige onzekerheden met zich mee. Behalve de hoofdklasse, werd voor de rest van hockeyend Nederland de competitie wegens de coronacrisis al in oktober na zes wedstrijden stilgelegd. De komende weken zullen dus in het teken staan van inventariseren hoe iedereen er voor staat zowel qua conditie als mentaal. Daarbij mogen de spelers boven de 27 jaar nog altijd niet volledig trainen. Zoals het er echter naar uit ziet, blijft de groep van Zwart-Wit wel grotendeels intact. Dit seizoen stond de ploeg in de middenmoot, een jaar geleden moest Zwart-Wit echter de competitie echter afbreken als koploper op het derde niveau.

Trainer sinds zijn zeventiende

Donderdagavond werden in het clubhuis aan de Galderseweg de handtekeningen gezet, waardoor de aanstelling van het nieuwe duo formeel werd. Zowel Pieter Bos als Miquel Koning heeft geen spelerservaring op het hoogste niveau en ook niet in landelijke teams. Bos over zijn opmerkelijke stap: ,,Ik doe dit al sinds mijn zeventiende en was op zoek. Niet fulltime, want ik werk er ook naast. Het laatste jaar bij Kampong als hoofdcoach, na een jaar als assistent. Daarvoor deed ik zes seizoenen Voordaan. Ik was op zoek. De plannen hier spreken me erg aan en het lijkt me ook erg leuk om te gaan doen.”

Werk aan de winkel

Er is dus meteen werk aan de winkel voor de Utrechters met de mannenselectie, want met spelers is weliswaar al gesproken maar nog niet getraind. En dus is ook nog niet helder of er eventueel spelers van buitenaf bij gaan komen. Bos vervolgt: ,,We kennen de groep dus nog niet echt, vanuit de club is het doel wel om wederom bovenin mee te gaan draaien, de top vijf.” Zwart-Wit staat bekend als een bourgondische vereniging. Dat ziet assistent Miguel Koning wel zitten. “Bij Voordaan is ons dat erg goed bevallen, een echte familieclub en dat is het hier ook. We zien dit echt wel als een uitdaging. De grootste vraag is: waar staat iedere speler.” Een uitdaging, volgens Bos, waar ze zich ook zelf iets anders moeten opstellen. ,,Bij Kampong worden spelers ook nog betaald, hier niet.”