Piepjonge Bredanaar Van den Goorbergh maakt in 2022 debuut als Grand Prix-coureur

De Bredase snelheidsduivel vervangt Hafizh Syahrin en wordt teamgenoot van het Belgische talent Barry Baltus. Dat bevestigde de teampresentatie in Italië zaterdag. Van den Goorbergh komt over vanuit het FIM Moto3 Junior World Championship. Hij tekent een contract voor twee jaar.

Via zijn werkgever reageert Van den Goorbergh razend enthousiast: ,,Achter de schermen is er hard gewerkt. De mensen om me heen zoals mijn ouders, mijn sponsoren én RW Racing GP zijn er druk mee geweest om dit alles mogelijk te maken. Deze keuze zal voor sommigen een verrassing zijn maar gezien de mogelijkheden, de groei die ik heb laten zien en de ‘Road to MotoGP’ is dit een stap die bij mij past op dit moment in mijn carrière. Ik heb er onwijs veel zin in.”