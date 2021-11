Pelikaan wacht na winter serieuze inhaalrace, Van der Kreek helpt Breda voorbij Alecto

Mannen

Tweede klasse B

DES - Pelikaan 4-2 (1-1). Doelpunten Pelikaan: Daniël Verstraten en Bas Vissers

De belangen waren voor beide teams tevoren duidelijk in dit Brabantse treffen. De Roosendalers begonnen goed en kwamen ook snel op voorsprong. Snel hierna werd het gelijk en dat bleef het tot de rust. In het derde kwart werd het uit een strafcorner 1-2. Pelikaan claimde hierop vergeefs een strafbal en zag de 1-3 uit een corner afgekeurd worden. DES wist vervolgens het duel alsnog om te buigen, zeker nadat Pelikaan in de slotfase de eigen keeper opgeofferd had voor een extra veldspeler. De inzet van twee ervaren oudgedienden en zowaar ook coach Tobias Vermeer zelf, werd hiermee dus uiteindelijk niet beloond.

Pelikaan (grijze shirts) verloor met 4-2 op bezoek bij DES.

Derde klasse D

Tempo - Capelle 2-1 (2-1). Doelpunten Tempo: Joris Jumelet en Jimmy Nuytemans

Eerder deze week werd deze wedstrijd al de strijd om het linker rijtje genoemd. Dat laatste kon nu nog niet bereikt worden, maar met de winst doet Tempo na de winter weer mee om in elk geval de top vier. Waar eerder dit seizoen Tempo meermaals punten liet liggen tegen laagvliegers, werd tegen het hoger geklasseerde Capelle de winst met hard werken veilig gesteld. De Bergenaren hopen na de winter aan te haken, te beginnen met een thuisduel tegen de sterke koploper Hoeksche Waard.

Vrouwen

Overgangsklasse A

Breda - Alecto 2-0 (1-0). Doelpunten Breda: Kiki van der Kreek (2).

De Bredase vrouwen lijken een voorschot te hebben genomen op in elk geval play-offs. De afstand met de rest bedraagt in maart bij de hervatting minstens elf punten. Breda was op eigen veld heer en meester en won verdiend, zowel voor als na de rust werd gescoord en achterin werd nauwelijks iets weg gegeven. Aanvoerster Kiki van der Kreek tekende voor beide doelpunten.

Kiki van der Kreek (links) scoorde tweemaal namens Alecto.

Tweede klasse B

Groen-Geel – Pelikaan 3-1 (2-0). Doelpunt Pelikaan: Maddy-Ann Hellendoorn.

Als het als zesde geklasseerde Pelikaan na de winterstop nog naar boven had willen kijken, dan had het op de slotdag van 2021 in Den Haag goede zaken kunnen doen. In maart zal bij de hervatting het gat met de top vijf negen punten bedragen. Pelikaan hoopt in het voorjaar in elk geval tegen hoog geklasseerde ploegen te kunnen gaan stunten.

Pelikaan speelde aanvankelijk goed met drie mogelijkheden in het eerste kwart. Deze bleven onbenut en juist de thuisclub scoorde twee maal. Na rust was er nog hoop voor de jonge Roosendaalse ploeg, toen Pelikaan de 2-1 maakte. Kort hierop werd het echter 3-1 en dat bleef het.